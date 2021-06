Random: Siamo di un Altro Pianeta è il nuovo singolo, il significato del testo

Random annuncia l’uscita del suo nuovo singolo Siamo di un Altro Pianeta, in radio e su tutte le piattaforme di streaming dal venerdì 25 giugno.

Scritto da Random insieme a Raige e prodotto da Zenit e Mario Fanizzi, Siamo di un Altro Pianeta è un brano up-tempo che riporta allo stile più conosciuto e amato del giovanissimo artista. Un’insolita canzone d’amore che trasporta i protagonisti in un mondo tutto loro, stravagante e romantico. Il mondo in cui Random stesso si riconosce da sempre.

Siamo di un altro Pianeta arriva dopo la pubblicazione dell’album Nuvole. Con il brano continua metaforicamente un’ascesa che ora dal cielo arriva nello spazio, per incontrare l’universo descrivendo quel pianeta impossibile da replicare: la sua personalità.

Il significato di Siamo di un Altro Pianeta di Random

Random racconta: «Siamo di un Altro Pianeta è un pezzo da urlare a torso nudo su una montagna ed è una delle canzoni di cui vado più fiero in assoluto. è un brano che mette gioia e allo stesso tempo ha un messaggio importante. Una frase come “Non ti ricordi chi sei quando ti senti uno zero” è al centro del significato di tutta la canzone: tutti noi a volte sentiamo di non valere abbastanza, e sono quelli i momenti in cui non ricordiamo chi siamo, perché in fondo il nostro valore lo conosciamo bene, lo abbiamo sempre saputo, anche se a volte lo dimentichiamo . Siamo di un altro pianeta è rivolto un po’ a tutti. Molte persone si sentono diverse nel modo di agire e di pensare, io per primo.»

Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, appena ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi. I tre singoli Chiasso, Rossetto e Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa contano un totale di 6 dischi di Platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP Montagne Russe, uscito a giugno 2020 e certificato Oro.