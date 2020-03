Niall Horan: tutti i testi e le traduzioni delle canzoni di Heartbreak Weather

Bentornato Niall Horan! Esce quest’oggi, 12 marzo, in tutti i negozi di dischi e nelle piattaforme online come Spotify Heartbreak Weather, il suo nuovo album! Heartbreak Weather, questo il titolo dell’album, arriva a due anni e mezzo dal bellissimo Flicker, suo disco d’esordio fuori dagli One Direction.

L’uscita di Heartbreak Weather, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, è stata anticipata da diversi singoli. Prima dell’arrivo dell’album, infatti, Niall Horan ha reso disponibili i singoli Nice to Meet Ya, Put a little love on me e No judgement!

Nei giorni scorsi, inoltre, Niall ha svelato la tracklist del disco con un divertente video. Sui social. infatti, l’artista ha finto di leggere delle previsioni del tempo, rivelando con il suo discorso i nomi di tutti i pezzi dell’album!

Qui sotto trovate la tracklist di Heartbeak Weather di Niall Horan. Cliccando su ogni canzone potrete leggere testo e traduzione del pezzo. (Articolo in aggiornamento)





Heartbreak Weather

Black and white

Dear patience

Bend the rules

Small talk

Nice to meet ya

Put a little love on me

Arms of a stranger

Everywhere

Cross Your Mind

New Angel

No Judgement

San Francisco Still

Niall Horan torna in Italia in concerto: ecco tutte le info!

Heartbreak Weather Niall Horan lo presenterà per la prima volta dal vivo il prossimo novembre in occasione di due attesissimi concerti italiani!

L’artista inglese sarà infatti in Italia con due attesissimi concerti l’11 novembre 2020 all’Unipol Arena di Bologna ed il 12 novembre al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti per i concerti italiani di Niall Horan sono disponibili in anteprima esclusiva a partire dalle ore 10.00 di giovedì 12 marzo per gli iscritti a My Live Nation su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 13 sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.