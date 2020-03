Alessandra Amoroso: il video della gaffe con Emma Marrone su Instagram

Che ci combini Sandrina! Nelle scorse ore Alessandra Amoroso si è resa protagonista di una clamorosa gaffe, di fronte a migliaia di follower! L’epic fail è avvenuto in diretta streaming su Instagram, me cosa avrà combinato l’artista?

Ecco il video della gaffe di Alessandra Amoroso!

Come saprete, in questi giorni molto difficili per il nostro paese, sono in tantissimi gli artisti ad essersi chiusi in casa, come tutti. Per ingannare la noia della clausura forzata, in molti hanno fatto partire dirette Instagram dai loro profili.

Emma Marrone, in particolare, ha voluto racconntare la loro quotidianità. Ogni giorno, l’artista ci cucina una torta, cena con i suoi follower e magari, come molti dei suoi colleghi, si mette a cantare. Ieri pomeriggio Emma, ad un certo punto, ha deciso di collegarsi con l’amica Alesssandra Amoroso.

Lei e Sandrina, come di certo saprete, si conoscono e sono amiche ormai da diversi anni. Il problema, se così vogliamo dire, è che mentre Emma è molto “social” non lo stesso possiamo dire di Alessandra Amoroso.

Sandrina si è infatti ritrovata di punto in bianco dentro ad una diretta che credeva fosse una videochiamata Whatsapp. Qui sotto potete vedere come è andato a finire l’esilarante scambio!

EMMA MARRONE E ALESSANDRA AMOROSO :”ERO IN BAGNO" GAFFE IN DIRETTA - #EMMAMARRONE

Alessandra Amoroso, insomma, era in quel momento im bagno e non aveva la minima idea di trovarsi di fronte a migliaia di persone. Oltre 11.000, almeno questo secondo i numeri. Resasi conto della gaffe, Alessandra (insieme all’amica Emma) è scoppiata in una risata fragorosa. Per poi abbandonare la diretta in mega imbarazzo!

Scene come queste, per fortuna, ci tengono compagnia giorno dopo giorno in questa terribbile emergenza. Siamo davvero felici che gli artisti possano esrpimersi anche in questi modi e che riescano a strapparci un sorriso, nonostante tutto. Senza contare che tutti insieme ci regalano ogni giorno ottimi motivi per stare a casa!