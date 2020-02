Niall Horan: ecco la tracklist di Heartbreak Weather, il suo secondo disco!

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, il prossimo 13 marzo Niall Horan tornerà con un nuovo album! Proprio qualche giorno fa, nel pieno della settimana di Sanremo, l’artista britannico aveva annunciato il suo secondo disco, intitolato Heartbreak Weather.

Il nuovo disco della carriera solista di Niall Horan arriverà dunque a tre anni di distanza dal suo a dir poco straordinario debutto con Flicker. L’album, dal forte sapore country e folk, lo aveva anticipato l’emozionante singolo This town.

Adesso, almeno stando ai primi estratti dall’album, sembra che Niall Horan abbia deciso di intraprendere una nuova direzione musicale. Meno romantica e languida e decisamente più incisiva. Ad anticipare l’arrivo di Heartbreak Weather, alla fine dello scorso anno, era infatti stato il convincente singolo Nice to meet ya. Oltre ovviamente a Pull a little love on me e No Judgement.

Nei giorni scorsi, inoltre, Niall ci ha regalato una nuova anticipazione dell’album pubblicando il secondo estratto No Judgemnt. E le sorprese non finiscono certo qui!

Ecco svelata la tracklist completa di Heartbreak weather di Niall Horan!

In serata, l’artista irlandese ha pubblicato un video sui social grazie al quale ha annunciato la tracklist completa del suo nuovo disco. Nel video vediamo Niall in un’inedita veste: quella di annunciatore del meteo! Il video è in realtà uno stratagemma per infilare all’interno delle previsioni tutti i titoli dei pezzi che comporanno Heartbreak Weather!

https://www.instagram.com/niallhoran/?hl=it

Ecco dunque i nomi delle tracce del nuovo disco di Niall!

Heartbreak Weather

Black and white

Dear patience

Bend the rules

Small talk

Nice to meet ya

Put a little love on me

Arms of a stranger

Everywhere

Cross Your Mind

New Angel

No Judgement

San Francisco Still

Niall, vi ricordiamo, presenterà le nuove canzoni del suo disco in occasione di un tour che toccherà a breve gli USA e il Canada. La tournée, purtroppo, non toccherà l’Italia e, come saprete, potrà vantare il cantante scozzese Louis Capaldi come opening act!