Niall Horan – Heaven: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Niall Horan, pubblica oggi 17 febbraio il singolo Heaven, primo estratto dal progetto discografico in arrivo a breve, l’album The Show, il terzo disco da solista che arriverà sul mercato il 9 giugno.

Niall ha scritto: “Quest’album è il frutto di un lavoro di cui sono orgoglioso e ora è arrivato il momento di darlo a voi affinché lo possiate fare vostro. Grazie per esserci stati sempre per me per tutto questo tempo e non vedo l’ora di condividere questa nuova era con voi nel prossimo paio d’anni. Mi siete mancati così tanto. È bello essere tornato”.

Testo Heaven di Niall Horan

Strange light revolves around you

You float across the room

Your touch is made of something

Heaven can’t hold a candle to

You’re made of somethin’ new

Let’s not get complicated

Let’s just enjoy the view

It’s hard to be a human

So much to put an answer to

But that’s just what we do

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow outta

control

and you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

I’m havin’ revelations

You dance across the floor

Beyond infatuation

How I obsessively adore you

That’s what I do

I believe I believe, I could die in your kiss

No it doesn’t get, doesn’t get better than this

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow outta

control

and you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow outta

control

and you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

(Heaven won’t be the same)

I believe I believe, I could die in your kiss

No it doesn’t get, doesn’t get better than,

better than this

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow outta

control

and you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow outta

control

and you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

Traduzione

Una strana luce ruota intorno a te

Fluttui attraverso la stanza

Il tuo tocco è fatto di qualcosa

Il paradiso non può reggere il confronto

Sei fatta di qualcosa di nuovo

Non complichiamoci

Godiamoci solo il panorama

È difficile essere umani

Tanto per dare una risposta

Ma è proprio quello che facciamo

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori

controllo

e tu ed io andiamo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

Sto avendo delle rivelazioni

Balli sul pavimento

Oltre l’infatuazione

Quanto ti adoro ossessivamente

Questo è ciò che faccio

Credo credo, potrei morire nel tuo bacio

No, non va, non va meglio di così

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori

controllo

e tu ed io andiamo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori da

controllo

e tu ed io andiamo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

(Il paradiso non sarà lo stesso)

Credo credo, potrei morire nel tuo bacio

No, non va, non va meglio di,

meglio di questo

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori da

controllo

e tu ed io andiamo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere fuori da

controllo

e tu ed io andiamo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

Cosa ne pensate di questa canzone di Niall Horan?