Niall Horan: audio, testo e traduzione di San Francisco

Bentornato Niall Horan! Esce oggi, 13 marzo, in tutti i negozi di dischi e nelle piattaforme online come Spotify Heartbreak Weather, il suo nuovo album! Heartbreak Weather, questo il titolo dell’album, arriva a due anni e mezzo dal bellissimo Flicker, suo disco d’esordio fuori dagli One Direction. Al suo interno troviamo anche il pezzo Black & White!



L’uscita di Heartbreak Weather, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, è stata anticipata da diversi singoli. Prima dell’arrivo dell’album, infatti, Niall Horan ha reso disponibili i singoli Nice to Meet Ya, Put a little love on me e No judgement!

Ascolta l’audio di San Francisco di Niall Horan

Testo

Moon shining, sun rising

You’re the one I want to wake up to

Lights fading, I’m changing

Overthinking, I don’t know what to do

Traduzione

[Pre-Chorus] I wanna kiss you like the first timeHold you like it’s not goodbyeWish I hadn’t been so cruelI wanna let all my defenses downScream until you hear me outI’ll lay it on the line for you [Chorus] My mind’s made upTake me back, take me backTo San FranciscoI know what we had would never lastNow I can’t let go of youI might show up on your doorstep, soakin’ wetSay I’m done runnin’ from the one that I want so badTake me back, take me back [Verse 2] Drunk dialin’, full dive inDon’t you tell me that it’s too late now‘Cause I’m pacing, I keep breakingIs there a way to make it up somehow? [Pre-Chorus] I wanna kiss you like the first timeHold you like it’s not goodbyeBefore you fall for somebody newI wanna let all my defences downScream until you hear me outI know that I’ll be good to you [Chorus] My mind’s made upTake me back, take me backTo San FranciscoI know what we had would never lastNow I can’t let go of youI might show up on your doorstep, soakin’ wetSay I’m done runnin’ from the one that I want so badTake me back, take me back [Bridge] My mind’s made up, up, up, up, upMy mind’s made up [Chorus] And take me back, take me backTo San FranciscoI know what we had could never lastNow I can’t let go of youI might show up on your doorstep, soakin’ wetSay I’m done runnin’ from the one that I want so badTake me back, take me back [Outro] And take me back, take me backAnd take me back, take me backOh

Luna splendente, sole che sorge

Sei tu quello a cui voglio svegliarmi

Le luci si stanno affievolendo, sto cambiando

Pensando troppo, non so cosa fare

Voglio baciarti come la prima volta

Tienimi come se non fosse un addio

Vorrei non essere stato così crudele

Voglio deludere tutte le mie difese

Urla fino a quando non mi ascolti

Lo metterò sulla linea per te

La mia mente è decisa

Riportami indietro, riportami indietro

A San Francisco

So che non avremmo mai resistito

Ora non posso lasciarti andare

Potrei presentarmi alla tua porta, fradicio

Di ‘che ho finito di scappare da quello che voglio così tanto

Riportami indietro, riportami indietro

Chiamata ubriaca, immersione completa

Non dirmi che ormai è troppo tardi

Perché sto camminando, continuo a rompersi

C’è un modo per inventarlo in qualche modo?

Voglio baciarti come la prima volta

Tienimi come se non fosse un addio

Prima di innamorarti di qualcuno di nuovo

Voglio deludere tutte le mie difese

Urla fino a quando non mi ascolti

So che sarò buono con te

La mia mente è decisa

Riportami indietro, riportami indietro

A San Francisco

So che non avremmo mai resistito

Ora non posso lasciarti andare

Potrei presentarmi alla tua porta, fradicio

Di ‘che ho finito di scappare da quello che voglio così tanto

Riportami indietro, riportami indietro

La mia mente è presa, su, su, su, su

La mia mente è decisa

E riportami indietro, riportami indietro

A San Francisco

So cosa non potremmo mai durare

Ora non posso lasciarti andare

Potrei presentarmi alla tua porta, fradicio

Di ‘che ho finito di scappare da quello che voglio così tanto

Riportami indietro, riportami indietro

E riportami indietro, riportami indietro

E riportami indietro, riportami indietro

Oh