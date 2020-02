Niall Horan: video, testo e traduzione di No Judgement

Niall Horan è pronto a tornare con il secondo studio album, che uscirà il prossimo 13 marzo. Heartbreaker Weather è anticipato dal singolo No Judgement di cui potete leggere qui testo e traduzione.

Dopo l’annuncio di Heartbreak Weather, Niall ha così commentato: “Ho lavorato duramente per questo album negli ultimi 18 mesi e sono pronto a rilasciarlo. Ho avuto i migliori momenti facendo quest album e lo sentirete il 13 marzo, spero che questo si percepisca nella mia musica. Il 2020 sarà un anno divertente per noi, prendiamolo al massimo. Fino a quel momento ecco il titolo e la cover dell’album”.

Qui per guardare il video di Niall Horan

Niall Horan - No Judgement

Watch this video on YouTube

Testo

Barefoot and a bottle of wine

You can stay with me tonight

You don’t have to change when I’m around you

So go ahead and see what’s on your mind, on your mind

When you’re with me, no judgement

You can get that from anyone else

You don’t have to prove nothing

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothing

When you’re with me, no judgement

(Mhm, we don’t have to prove nothing

Mhm, when you’re with me, no judgement)

I get us breakfast in the morning

Or you can slip out in the night

You don’t have to give me a warning

‘Cause we both got nothing to hide, nothing to hide

Even though we don’t talk for a couple of months, yeah

It’s like we didn’t lose anytime

I can be your lover or your shoulder to cry on

You can be whoever you like (Oh)

When you’re with me, no judgement

You can get that from anyone else

You don’t have to prove nothing

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothing

When you’re with me, no judgement

(Mhm, we don’t have to prove nothing

Mhm, when you’re with me, no judgement)

I hope we never change

Even though we both know that we’ll move on again

I’ll keep your secret safe

Till the time we both find ourselves alone again (Oh)

When you’re with me, no judgement

You can get that from everyone else

You don’t have to prove nothing

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothing

When you’re with me, no judgement

(Mhm, we don’t have to prove nothing

Mhm, when you’re with me, no judgement)

(Mhm, we don’t have to prove nothing

Mhm, when you’re with me, no judgement)

Traduzione

A piedi nudi e una bottiglia di vino

Puoi stare con me stanotte

Non devi cambiare quando sono vicino a te

Quindi vai avanti e vedi cosa hai in mente, nella tua mente

Quando sei con me, nessun giudizio

Puoi ottenerlo da chiunque altro

Non devi provare nulla

Puoi essere solo te stesso

Quando sei con me, nessun giudizio

Possiamo ottenerlo da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare nulla

Quando sei con me, nessun giudizio

(Mhm, non dobbiamo provare nulla

Mhm, quando sei con me, nessun giudizio)

Ci faccio colazione la mattina

Oppure puoi scivolare fuori di notte

Non devi darmi un avvertimento

Perché entrambi non abbiamo niente da nascondere, niente da nascondere

Anche se non parliamo da un paio di mesi, sì

È come se non avessimo perso in nessun momento

Posso essere il tuo amante o la tua spalla su cui piangere

Puoi essere chi vuoi (oh)

Quando sei con me, nessun giudizio

Puoi ottenerlo da chiunque altro

Non devi provare nulla

Puoi essere solo te stesso

Quando sei con me, nessun giudizio

Possiamo ottenerlo da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare nulla

Quando sei con me, nessun giudizio

(Mhm, non dobbiamo provare nulla

Mhm, quando sei con me, nessun giudizio)

Spero che non cambiamo mai

Anche se sappiamo entrambi che andremo di nuovo avanti

Terrò il tuo segreto al sicuro

Fino a quando entrambi ci ritroveremo di nuovo soli (Oh)

Quando sei con me, nessun giudizio

Puoi ottenerlo da tutti gli altri

Non devi provare nulla

Puoi essere solo te stesso

Quando sei con me, nessun giudizio

Possiamo ottenerlo da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare nulla

Quando sei con me, nessun giudizio

(Mhm, non dobbiamo provare nulla

Mhm, quando sei con me, nessun giudizio)

(Mhm, non dobbiamo provare nulla

Mhm, quando sei con me, nessun giudizio)