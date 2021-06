Brenda Asnicar torna a cantare Las Divinas di Il Mondo di Patty (Video!)

Quanta nostalgia! Brenda Asnicar torna a cantare Las Dvinas, la celebre canzone diventata famosa grazie a Il Mondo di Patty! OMG!

Scopri la sezione “Omaggi Nuovo Utente”: Affari Lampo, codici sconto e prodotti a 0,01$ per i nuovi utenti!

Proprio così! L’artista argentina si è esibita insieme al conduttore della trasmissione Los Mammones sulle note del pezzo. La canzone come ricorderete, è uno dei pezzi più celebri delle Divinas. Il gruppo era la crew di perfide e vanitose ragazze che avevano reso impossibile la vita alla povera Patty.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Las Divinas era per l’appunto il gruppo capitanato da Antonella Lamas Bernardi, interpretata da Brenda Asnicar. Patty, interpretata da Laura Esquivel, supererà il bullismo delle Divinas grazie alle sue nuove amiche Populares Giusy, Sol e Tamara e soprattutto con Matías. Proprio questo suo nuovo rapporto creerà invidie da parte di Antonella, che farà di tutto per rovinare la loro amicizia.

Cerca il tuo viaggio economico in autobus con Flixbus.it

Negli ultimi anni, Brenda Asnicar si è trasformata in una delle cantanti più apprezzate in America Latina. Nel 2019, in particolare, Brenda è riuscita a realizzare il suo sogno, pubblicando il suo primo vero disco Vos Sos Dios.

100% Made In Italy: abbigliamento sportivo ecosostenibile concepito per lo Yoga – Freddy

Ospite del conduttore Jey Mammon, Brenda Asnicar ha avuto l’occasione anche di parlare della serie grazie alla quale è diventata famosa.

Brenda ha raccontato che dopo l’esperienza di Canta Niño decise, anche grazie all’insistenza del suo parrucchiere, di fare i casting per questa nuova serie. Il ruolo della “divina” Antonella non le venne assegnato dopo ma solo dopo diversi casting e prove di canto e di ballo.

BONUS CULTURA 500€ DA SPENDERE CON 18APP

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Brenda Asnicar sulle note di Las Divinas!