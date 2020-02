Justin Bieber: tutti i testi e le traduzioni dell’album Changes

Changes è il titolo del nuovo album di Justin Bieber, rilasciato il 14 febbraio come regalo di San Valentino per tutti i suoi fan. Questo nuovo lavoro arriva dopo ben 5 anni dal suo ultimo lavoro Purpose, e dopo che il cantante si è preso alcuni anni di pausa dalla scene musicali.

Tra i problemi di salute, con la droga e il matrimonio con Hailey Baldwin il cantante aveva bisogno di un po’ di riposo prima di riprendere con la sua carriera.

L’album contiene ben 17 tracce, tre delle quali abbiamo già ascoltato tra cui il primo singolo Yummy. Juss ha poi rilasciato altre due collaborazioni Get Me con l’artista femminile Kehlani e Intentions con Quavo. Nel nuovo album sono presenti altri featuring come i tanto attesi con Travis Scott e Post Malone.

Qui per ascoltare l’album in streaming

Tutti i testi e le traduzioni dell’album di Justin Bieber

All Around Me

Habitual

Come Around Me

Intentions (ft. Quavo)

Yummy

Available

Forever (ft. Post Malone & Clever)

Running Over (ft. Lil Dicky)

Take It Out On Me

Second Emotion (ft. Travis Scott)

Get Me (ft. Kehlani)

ETA

Changes

Confirmation

That’s What Love Is

At Least For Now

Yummy (Summer Walker Remix)

Il tour

Justin Bieber ha anche annunciato il suo prossimo tour in America che partirà quest’anno e continuerà fino a dopo l’estate. Il cantante però ha in mente un tour mondiale e molto presto potrebbe aggiungere nuove date, in UK e probabilmente anche in Europa.

Siamo sicuri che l’Italia sarà tra le sue mete come è sempre stata per i suoi tour (qui per tutte le info).