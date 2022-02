Ariana Grande: il profumo God Is A Woman arriva in… 22 September 2021

Benji e Fede: come guardare in diretta streaming il concerto… 12 July 2021

Benji e Fede: le canzoni in scaletta al concerto all’Arena… 12 July 2021

Demi Lovato dice addio al pop: svolta rock per il… 21 January 2022

Ed Sheeran: le date del tour 2022 (per ora niente… 17 September 2021

Ed Sheeran: ecco la performance esclusiva su Pokémon GO 18 November 2021

Justin Bieber annuncia due date in Italia del Justice World… 15 November 2021

Justin Bieber sarà in concerto al Lucca Summer Festival 22 February 2022

Liam Payne e Louis Tomlison: una reunion degli One Direction… 22 September 2021

Harry Styles – Love on tour: rimandati gli show a… 19 January 2022

Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso: dove guardarlo in streaming 11 January 2022

Rare Beauty a febbraio arriva negli store Sephora in Italia 31 January 2022

Coldplay e Selena Gomez: video ufficiale di Let Somebody Go 7 February 2022

Shawn Mendes con Tainy – Summer of Love: Video, testo… 20 August 2021

It’ll Be Okay di Shawn Mendes parla della fine dell’amore… 2 December 2021

It’ll Be Okay di Shawn Mendes: il video ufficiale (testo… 13 January 2022

Musica

Taylor Swift con Miles Teller nel video di I Bet… 15 November 2021

Musica

Taylor Swift canta All Too Well di 10 Minuti a… 14 November 2021

Musica

Taylor Swift: Lo short movie di All Too Well con… 13 November 2021

Carosello

All Too Well da 10 minuti di Taylor Swift è… 12 November 2021

Musica

Taylor Swift – Everything Has Changed (Ft. Ed Sheeran): Audio,… 12 November 2021

Musica