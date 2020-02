Justin Bieber: audio, testo e traduzione di Available

Changes è il titolo del nuovo album di Justin Bieber, rilasciato il 14 febbraio come regalo di San Valentino per tutti i suoi fan. Questo nuovo lavoro arriva dopo ben 5 anni dal suo ultimo lavoro Purpose, e dopo che il cantante si è preso alcuni anni di pausa dalla scene musicali.

Tra i problemi di salute, con la droga e il matrimonio con Hailey Baldwin il cantante aveva bisogno di un po’ di riposo prima di riprendere con la sua carriera.

L’album contiene ben 17 tracce, tre delle quali abbiamo già ascoltato tra cui il primo singolo Yummy. Juss ha poi rilasciato altre due collaborazioni Get Me con l’artista femminile Kehlani e Intentions con Quavo. Nel nuovo album sono presenti altri featuring come i tanto attesi con Travis Scott e Post Malone.

Qui per ascoltare l’audio di Available di Justin Bieber

Testo

Thinkin’ ’bout you, it ain’t always ’bout me

Don’t make any sense or you’ll be lonely

Hurry up and get here now but don’t speed

I’ll never get over you up on me

[Chorus] I’m available (Yeah-yeah)Oh, yes I am (Yeah-yeah)I’m available (Yeah-yeah)Yeah, for you I amDon’t mean to sound desperateBut you made it like thisSay I’m number one on your to-do listI’m available (Yeah-yeah)I’m available [Verse 1] Nothin’ like your hands on meRegret the moments that they’re off me and let it sink inHear me talkin’, don’t ignore meI was just about to call it, what you thinkin’?Been thinkin’ ’bout you, can’t get this vision out my headGot a grip, I’m holdin’ onto every thing you sayYou’re makin’ this up just to get you in my bedIf you ain’t left, yeah, you can go ahead

Thinkin’ ’bout you, it ain’t always ’bout me

Don’t make any sense or you’ll be lonely

Hurry up and get here now but don’t speed

I’ll never get over you up on me

[Chorus] I’m available (Oh, yes I am (I’m available (Yeah, for you I amDon’t mean to sound desperateBut you made it like thisSay I’m number one on your to-do listI’m available (I’m available [Post-Chorus] Got my arms wide open (Arms wide open)Got my arms wide open (Arms wide open) [Verse 2] I get frustrated when you’re busyLately that’s been more than often, baby, what is this?It’s like, “Do you even miss me?”Feelin’ less than priorityYou got me convincedConvinced I’m the only one trippin’ in my headBecause in reality you live in my bedI’m supposed to hold onto everything you saidYes or no question, don’t leave it on read

Are you available (Yeah-yeah) now?

Oh, here I am, (Yeah-yeah) oh, here I am

Are you available? (Yeah-yeah)

Just tell me, “Yeah”

‘Cause for you I am

You know I am

Don’t mean to sound desperate

But you made it like this

Say I’m number one on your to-do list

Are you available (Yeah-yeah)

Like I’m available?

Traduzione di Justin Bieber

[Post-Chorus] Got my arms wide open (Arms wide open)Got my arms wide open (Arms wide open)

Pensando a te, non è sempre a me

Non ha alcun senso o sarai solo

Sbrigati e arriva qui ora ma non accelerare

Non ti lascerò mai su di me

Sono disponibile (Sì-sì)

Oh, sì, lo sono (Sì-sì)

Sono disponibile (Sì-sì)

Sì, per te lo sono

Non intendo sembrare disperato

Ma l’hai fatta così

Di ‘che sono il numero uno nella tua lista di cose da fare

Sono disponibile (Sì-sì)

Sono disponibile

Niente come le tue mani su di me

Rammarica i momenti in cui sono fuori di me e lascialo entrare

Ascoltami parlare, non ignorarmi

Stavo per chiamarlo, come stai pensando?

Ho pensato a te, non riesco a togliermi questa visione dalla testa

Ho una presa, mi sto aggrappando a tutto ciò che dici

Lo stai facendo solo per portarti nel mio letto

Se non sei partito, sì, puoi andare avanti

Pensando a te, non è sempre a me

Non ha alcun senso o sarai solo

Sbrigati e arriva qui ora ma non accelerare

Non ti lascerò mai su di me

Sono disponibile (Sì-sì)

Oh, sì, lo sono (Sì-sì)

Sono disponibile (Sì-sì)

Sì, per te lo sono

Non intendo sembrare disperato

Ma l’hai fatta così

Di ‘che sono il numero uno nella tua lista di cose da fare

Sono disponibile (Sì-sì)

sono disponibile

Ho le braccia spalancate (braccia spalancate)

Ho le braccia spalancate (braccia spalancate)

Mi sento frustrato quando sei occupato

Ultimamente è stato più che spesso, piccola, che cos’è?

È come “Ti manco anche io?”

Mi sento meno della priorità

Mi hai convinto

Convinto di essere l’unico a inciampare nella mia testa

Perché in realtà vivi nel mio letto

Dovrei trattenere tutto quello che hai detto

Sì o nessuna domanda, non lasciarlo in lettura

Sei disponibile (Sì-sì) ora?

Oh, eccomi, (Sì-sì) oh, eccomi

Sei disponibile? (Si si)

Dimmi solo “Sì”

Perché per te lo sono

Sai che lo sono

Non intendo sembrare disperato

Ma l’hai fatta così

Di ‘che sono il numero uno nella tua lista di cose da fare

Sei disponibile (Sì-sì)

Come se fossi disponibile?

Ho le braccia spalancate (braccia spalancate)

Ho le braccia spalancate (braccia spalancate)