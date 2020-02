Justin Bieber: audio, testo e traduzione di At Least For Now

Changes è il titolo del nuovo album di Justin Bieber, rilasciato il 14 febbraio come regalo di San Valentino per tutti i suoi fan. Questo nuovo lavoro arriva dopo ben 5 anni dal suo ultimo lavoro Purpose, e dopo che il cantante si è preso alcuni anni di pausa dalla scene musicali.

Tra i problemi di salute, con la droga e il matrimonio con Hailey Baldwin il cantante aveva bisogno di un po’ di riposo prima di riprendere con la sua carriera.

L’album contiene ben 17 tracce, tre delle quali abbiamo già ascoltato tra cui il primo singolo Yummy. Juss ha poi rilasciato altre due collaborazioni Get Me con l’artista femminile Kehlani e Intentions con Quavo. Nel nuovo album sono presenti altri featuring come i tanto attesi con Travis Scott e Post Malone.

Qui per ascoltare l’audio di At Least For Now

Testo

I’m concerned when you look at my face

You’re excited for no reason

I look lost with a drink in my hand

What you think is fair ain’t even even

It’s cold outside from my expression

Take the scarf and wrap it around my neck

Loosen up my tie

[Chorus] At least for nowTrying to avoid disappointmentAt least for nowOne finger at a time, I turn the pages, yeah [Verse 2] Right leg crossed while you’re smokin’ a cigaretteCamera’s on the couch, ain’t nobody takin’ picturesThrow my arms around you, bear witnessThe stripes on my shirt, can you read between the lines?You sip champagne while I sip on red wineNever mind me watchin’ you, never mind the tensionPlease excuse me while I dance, I forgot to mentionI’m going on strike [Chorus] At least for nowTrying to avoid disappointmentAt least for now

Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah-yeah

Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah

Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah-yeah

At least for now, at least for now, oh

Traduzione

Sono preoccupato quando mi guardi in faccia

Eccitata senza motivo

Sembro perso con un drink in mano

Ciò che pensi sia giusto non lo è nemmeno

Fa freddo fuori dalla mia espressione

Prendi la sciarpa e avvolgila intorno al mio collo

Allenta la mia cravatta

Almeno per ora

Cercando di evitare delusioni

Almeno per ora

Un dito alla volta, giro le pagine, sì

Incrocio della gamba destra mentre stai fumando una sigaretta

La fotocamera è sul divano, non c’è nessuno che scatta foto

Getta le mie braccia intorno a te

Le strisce sulla mia maglietta, riesci a leggere tra le righe?

Bevi champagne mentre io bevo vino rosso

Non importa che io ti guardi, non importa la tensione

Per favore, mi scusi mentre ballo, ho dimenticato di menzionare

Sto scioperando

Almeno per ora

Cercando di evitare delusioni

Almeno per ora

Sì-sì, sì-sì, sì-sì

Si-si, si-si, si

Sì-sì, sì-sì, sì-sì

Almeno per ora, almeno per ora, oh