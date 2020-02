Justin Bieber: audio, testo e traduzione di Running Over

Changes è il titolo del nuovo album di Justin Bieber, rilasciato il 14 febbraio come regalo di San Valentino per tutti i suoi fan. Questo nuovo lavoro arriva dopo ben 5 anni dal suo ultimo lavoro Purpose, e dopo che il cantante si è preso alcuni anni di pausa dalla scene musicali.

Tra i problemi di salute, con la droga e il matrimonio con Hailey Baldwin il cantante aveva bisogno di un po’ di riposo prima di riprendere con la sua carriera.

L’album contiene ben 17 tracce, tre delle quali abbiamo già ascoltato tra cui il primo singolo Yummy. Juss ha poi rilasciato altre due collaborazioni Get Me con l’artista femminile Kehlani e Intentions con Quavo. Nel nuovo album sono presenti altri featuring come i tanto attesi con Travis Scott e Post Malone.

Testo

From the beginning it was ending

We were emotionally pending

Jeopardy, second guessing

Got all the questions to my answers

[Chorus: Justin Bieber] Keep runnin’ over me with your lovin’I’m only right here for your consumptionKeep runnin’ over me with your lovin’Lookin’ like it’s turnin’ into something [Verse 2: Justin Bieber] WednesdayIt feel like a Tuesday when you met meI remember it like it was yesterdayYou just said “Hello”, I lost my sanityThought you was lookin’ through meThen you made me laugh with personalityWhen you said goodbye that was a tragedyHad to get a lesson in anatomyYou just ran me overLook out, watch out, got me on the defenseThought love at first sight was just a false pretenseTook my hat off, made me pledge allegianceEverything was in divine sequence

Keep runnin’ over me with your lovin’

I’m only right here for your consumption

Keep runnin’ over me with your lovin’

Lookin’ like it’s turnin’ into something

[Post-Chorus: Justin Bieber] Better that than turnin’ into nothing (Wee-ooh, wee-ooh, ooh)Ain’t no interruptin’ this eruption (Wee-ooh, wee-ooh, ooh) [Verse 3: Lil Dicky] LD, uhI believe in love, girl, you got my hopes all upWhen I left you, when I met you, I called my mans all about itI got all up on your IG, and was scrollin’ down for hoursI got back to 2015 and you started lookin’ young so I stopped (Ooh)Post intercourse when you walk by (Ass, ass, ass)More buns than a Shop RiteThey wanna sleep on my crib, let me go and get you a soft t-shirt, here (Soft tee)What are our kids gonna be like? (Hmm)What is your skin routine like?Girl, just roll around bed with meI’ll flirt with you all cleverlyI’ll kiss your breast so tenderly, what’s up? (Breast)How you so high and cute? (How?)I wanna make up a language up with youYou’re already drivin’ me crazy, so just

Keep runnin’ over me with your lovin’

I’m only right here for your consumption

Keep runnin’ over me with your lovin’

Lookin’ like it’s turnin’ into something

Traduzione di Justin Bieber

[Post-Chorus: Justin Bieber] Better that than turnin’ into nothing (Wee-ooh, wee-ooh, ooh)Ain’t no interruptin’ this eruption (Wee-ooh, wee-ooh, ooh)

Fin dall’inizio stava finendo

Eravamo emotivamente in attesa

Jeopardy, seconda ipotesi

Ho tutte le domande alle mie risposte

Continua a correre su di me con il tuo amore

Sono qui solo per il tuo consumo

Continua a correre su di me con il tuo amore

Sembra che si stia trasformando in qualcosa

mercoledì

Mi sento come un martedì quando mi hai incontrato

Lo ricordo come fosse ieri

Hai appena detto “Ciao”, ho perso la sanità mentale

Pensavo che mi stessi guardando

Poi mi hai fatto ridere con personalità

Quando hai detto addio è stata una tragedia

Ho dovuto prendere una lezione di anatomia

Mi hai appena investito

Attento, attento, mi ha messo in difesa

L’amore pensato a prima vista era solo una falsa finzione

Mi tolse il cappello, mi fece giurare fedeltà

Tutto era in sequenza divina

Continua a correre su di me con il tuo amore

Sono qui solo per il tuo consumo

Continua a correre su di me con il tuo amore

Sembra che si stia trasformando in qualcosa

Meglio che non trasformarsi in niente (Wee-ooh, wee-ooh, ooh)

Non è possibile interrompere questa eruzione (Wee-ooh, wee-ooh, ooh)

LD, uh

Credo nell’amore, ragazza, hai tutte le mie speranze

Quando ti ho lasciato, quando ti ho incontrato, ho chiamato il mio uomo per questo

Mi sono alzato tutto per la tua IG, e per ore ho continuato a scorrere giù

Sono tornato al 2015 e hai iniziato a sembrare giovane quindi mi sono fermato (Ooh)

Pubblica rapporto quando cammini (Culo, culo, culo)

Più panini di un rito di negozio

Vogliono dormire sulla mia culla, lasciami andare a prenderti una maglietta morbida, qui (maglietta morbida)

Come saranno i nostri bambini? (Hmm)

Com’è la tua routine cutanea?

Ragazza, rotolami intorno al letto con me

Flirterò con tutti voi abilmente

Ti rinchiudo, Pat Beverley

Ti bacerò il seno così teneramente, che succede? (Seno)

Come sei così alto e carino? (Come?)

Voglio inventarti una lingua

Mi stai già facendo impazzire, quindi

Continua a correre su di me con il tuo amore

Sono qui solo per il tuo consumo

Continua a correre su di me con il tuo amore

Sembra che si stia trasformando in qualcosa

Meglio che non trasformarsi in niente (Wee-ooh, wee-ooh, ooh)

Non è possibile interrompere questa eruzione (Wee-ooh, wee-ooh, ooh)