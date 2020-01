Justin Bieber ha i capelli rosa nel video ufficiale di Yummy!

Justin Bieber porta scompiglio ad un’elegante cena con i capelli rosa. Questo il concept dietro al divertente video ufficile di Yummy, il nuovo singolo di Justin Bieber. La clip è stata condivisa sul canale Youtube ufficiale di Justin lo scorso 4 gennaio, la potete recuperare qui sotto!

Cliccate qui per leggere il testo e la traduzione di Yummy!

Justin è tornato, davvero in grande stile. Come ci aveva anticipato via social, l’artista canadese ha deciso di dare una svolta alla sua carriera in stile R&B. Dopo l’EP Journals, dunque, Justin sembrerebbe interessato ad un cambio di direzione musicale.

R&Bieber, questa la parola apparsa sui social dell’artista nelle scorse settimane. Stando ai rumors, fra l’altro, questa prospettiva potrebbe essere concreta per davvero. Già, perché si dice che l’artista abbia incluso nel suo nuovo album anche collaborazioni con Post Malone e Travis Scott.

Ecco cos’ha in programma Justin Bieber per il 2020

Il 2020 sarà un anno molto importante per Justin.

Il cantante canadese ha annunciato proprio nei giorni scorsi tutti i suoi progetti. Yummy sarà infatti il primo singolo estratto dal quinto disco del cantante, per il momento senza titolo né data di pubblicazione ufficiali. L’album arriverà dunque a 5 anni di distanza dal suo quarto fortunato progetto Purpose. C’è però di più!

Justin renderà disponibile a brevissimo su Youtube la sua prima docu-series, intitolata Justin Bieber: Seasons. Il documentario racconterà la storia di Justin, dagli esordi fino alla sua recente conversione religiosa e il suo rapporto con Hailey, con la quale è convolato a nozze nel 2019.

Justin, inoltre, ha in programma per il 2020 anche un nuovo tour. L’artista si esibirà infatti con una tournée negli Stati Uniti nel corso dei mesi estivi. Almeno per il momento, purtroppo, l’artista non ha confermato l’arrivo di alcun concerto italiano. Restiamo in attesa che arrivino aggiornamenti a riguardo!