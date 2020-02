The Batman: ecco Robert Pattinson nei panni dell’uomo pipistrello

Da quando è stato annunciato che Robert Pattinson avrebbe vestito i panni di Batman ci siamo chiesti come sarebbe stato il suo look. Ora possiamo finalmente farci un’idea grazie a un filmato in anteprima rilasciato dal regista del film, The Batman, Matt Reeves.

Guarda il camera test con Robert Pattinson:

Poche ore fa il regista ha condiviso su Vimeo un filmato che vede l’attore nei panni dell’uomo pipistrello. Non si tratta di una scena del film ovviamente, ma di un camera test preliminare. Le riprese di The Batman sono infatti in corso e vedranno impegnati Robert Pattinson e il resto della troupe ancora per un po’.

Tuttavia, da queste poche immagini, sembra che la scelta di Robert Pattinson sia stata più che azzeccata. La fisionomia del viso dell’attore si presta perfettamente all’iconica maschera del supereroe.

La data d’uscita del film è ancora lontana invece. Per l’uscita americana dovremo infatti aspettare il 25 giugno 2021. Non sappiamo ancora se per il mercato italiano la data sarà la stessa o ci saranno degli slittamenti.

Che cosa sappiamo sul film:

The Batman segna l’attesissimo ritorno del supereroe della DC dopo i clamorosi insuccessi della saga con protagonista Ben Affleck. Compito del regista, ma anche di Robert Pattinson, sarà traghettare Batman verso nuovi orizzonti facendo i conti con un’eredità non da poco. Basti pensare ai film di Nolan che hanno completamente riscritto il personaggio dal 2005 al 2012.

Nel film oltre a Robert Pattinson, vedremo anche Zoë Kravitz in quelli di Selina Kyle/Catwoman. Insieme a loro Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, Paul Dano in quello dell’Enigmista e John Turturro in quelli del criminale Carmine Falcone.

Jeffrey Wright sarà invece il Commissario Gordon e Andy Serkis il maggiordomo Alfred. Nel cast vedremo anche Peter Sarsgaard e Jayme Lawson.

Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sul film!