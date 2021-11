Justin Bieber annuncia due date in Italia del Justice World Tour

Justin Bieber ha annunciato oggi le nuove date per il suo attesissimo Justice World Tour, tra le quali ben due concerti in Italia! Due date il 27 e 28 Gennaio 2023 all’Unipol Arena di Bologna. Il tour si svolgerà da Maggio 2022 a Marzo 2023 e vedrà Bieber viaggiare tra 5 continenti, per esibirsi in più di 90 concerti distribuiti tra più di 20 paesi.

Le nuove date si aggiungono alle 52 già annunciate del tour nord americano che partirà da San Diego il 18 Febbraio. Questi concerti arrivano dopo l’annullamento del suo tour nel 2020, quindi c’è grande attesa sia per il cantante di Yummy che per tutti i suoi fan.

La fase successiva a quella nord americana partirà a Maggio 2022 in Messico per continuare poi in Scandinavia per alcuni festival ad agosto. A Settembre il tour toccherà Sud America, Sud Africa e Medio Oriente per poi proseguire in Australia e Nuova Zelanda a Novembre e Dicembre prima di arrivare in Europa ad inizio 2023.

Scopri QUI il disco Justice!

Info e biglietti

I biglietti saranno in vendita in pre-sale esclusiva Radio 105 dalle ore 10.00 del 17 Novembre alle ore 23.59 del 18 Novembre su www.105.net. Mentre la vendita generale apriràil 19 Novembre ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

E voi parteciperete a una delle date di Justin Bieber nel 2023?