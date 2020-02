Justin Bieber: audio, testo e traduzione di Changes

Changes è il titolo del nuovo album di Justin Bieber, rilasciato il 14 febbraio come regalo di San Valentino per tutti i suoi fan. Questo nuovo lavoro arriva dopo ben 5 anni dal suo ultimo lavoro Purpose, e dopo che il cantante si è preso alcuni anni di pausa dalla scene musicali.

Tra i problemi di salute, con la droga e il matrimonio con Hailey Baldwin il cantante aveva bisogno di un po’ di riposo prima di riprendere con la sua carriera.

L’album contiene ben 17 tracce, tre delle quali abbiamo già ascoltato tra cui il primo singolo Yummy. Juss ha poi rilasciato altre due collaborazioni Get Me con l’artista femminile Kehlani e Intentions con Quavo. Nel nuovo album sono presenti altri featuring come i tanto attesi con Travis Scott e Post Malone.

Qui per ascoltare l’audio di Changes di Justin Bieber

Testo

Some days I move like water

Some days I burn like fire

Some days I wanna push further

Some days I wanna do nothin’

[Pre-Chorus] And I just wanna be the best of meEven though sometimes we might disagreeSo that I can be the best for youThat’s all I wanna do [Chorus] I’m goin’ through changesI’m goin’ through changesThough I’m goin’ through changesDon’t mean that I’ll change [Verse 2] Sometimes I’ll go to sleep earlySometimes I can’t close my eyesSometimes I smile like it’s all goodEven though there’s pain underneath it [Pre-Chorus] I just wanna be the best of meEven though sometimes I forget to breatheSo that I can be the best for youThat’s all I wanna do

Some days I move like water

Some days I burn like fire

Some days I wanna push further

Some days I wanna do nothin’

Traduzione

Alcuni giorni mi muovo come l’acqua

Alcuni giorni brucio come il fuoco

Alcuni giorni voglio spingermi oltre

Alcuni giorni non voglio fare niente

E voglio solo essere il migliore di me

Anche se a volte potremmo non essere d’accordo

In modo che io possa essere il migliore per te

Questo è tutto ciò che voglio fare

Sto attraversando i cambiamenti

Sto attraversando i cambiamenti

Anche se sto attraversando dei cambiamenti

Non voglio dire che cambierò

A volte vado a dormire presto

A volte non riesco a chiudere gli occhi

A volte sorrido come se fosse tutto a posto

Anche se sotto c’è dolore

Voglio solo essere il migliore di me

Anche se a volte dimentico di respirare

In modo che io possa essere il migliore per te

Questo è tutto ciò che voglio fare

