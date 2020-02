Justin Bieber: audio, testo e traduzione di That’s What Love Is

Changes è il titolo del nuovo album di Justin Bieber, rilasciato il 14 febbraio come regalo di San Valentino per tutti i suoi fan. Questo nuovo lavoro arriva dopo ben 5 anni dal suo ultimo lavoro Purpose, e dopo che il cantante si è preso alcuni anni di pausa dalla scene musicali.

Tra i problemi di salute, con la droga e il matrimonio con Hailey Baldwin il cantante aveva bisogno di un po’ di riposo prima di riprendere con la sua carriera.

L’album contiene ben 17 tracce, tre delle quali abbiamo già ascoltato tra cui il primo singolo Yummy. Juss ha poi rilasciato altre due collaborazioni Get Me con l’artista femminile Kehlani e Intentions con Quavo. Nel nuovo album sono presenti altri featuring come i tanto attesi con Travis Scott e Post Malone.

Testo

Ooh, and I can feel you

Even though I haven’t touched you

Yeah, that’s what love is

That’s what true love is

Wouldn’t want nobody else by my side

Ooh, and you can trust me

After all the lies I told you

Yeah, that’s what love is

That’s what true love is

Don’t nobody else deserve my time

[Verse 1] I reach out to you, but my hands can’t hold enoughEnough of your greatnessYou teach me patienceLike the best of our worlds collideNever understood what it meantIt meant to submit to loveSo beyond what lust isHey, it’s a blessing that you’re in my lifeMake me look even betterWhen we shine, we shine together [Chorus] Yeah, that’s what love isNow, that’s what love isDon’t nobody else deserve my eyes

When you demand my presence, it’s hard to read the message

I stay on the defense to take away your leverage

‘Til you put it in perspective

Can’t help but to respect it

Oh, now I know what love is

I know what true love is

Yeah, down in my soul

Far more than you know

My self-esteem gets low

You lift it right up through the ceiling, woah

Traduzione

[Chorus] Ooh, and I can feel youEven though I haven’t touched youYeah, that’s what love isNow, that’s what love isWouldn’t want nobody else by my side, no [Outro] (Oh-oh-oh, oh)(Oh-oh-oh-oh-oh, oh)(Ooh-ooh-ooh, ooh)That’s what love is (Ooh-ooh-ooh, ooh)That’s what love is (La-la-la, la, la, la)I appreciate you (Oh-oh-oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh, oh)God bless your maker, hey-hey (Ooh-ooh-ooh, ooh)That’s what love is (Ooh-ooh-ooh, ooh)That’s what love is (La-la-la, la, la, la)Look at this love

Ooh, e posso sentirti

Anche se non ti ho toccato

Sì, questo è l’amore

Questo è il vero amore

Non vorrei nessun altro al mio fianco

Ooh, e puoi fidarti di me

Dopo tutte le bugie che ti ho detto

Sì, questo è l’amore

Questo è il vero amore

Nessun altro merita il mio tempo

Ti raggiungo, ma le mie mani non riescono a reggere abbastanza

Basta con la tua grandezza

Mi insegni la pazienza

Come il migliore dei nostri mondi si scontrano

Non ho mai capito cosa significasse

Significava sottomettersi all’amore

Quindi oltre ciò che è lussuria

Ehi, è una benedizione che tu sia nella mia vita

Fammi sembrare ancora meglio

Quando brilliamo, brilliamo insieme

Sì, questo è l’amore

Ora, ecco cos’è l’amore

Nessun altro merita i miei occhi

Quando richiedi la mia presenza, è difficile leggere il messaggio

Rimango in difesa per toglierti la leva

Finché non lo metti in prospettiva

Non posso fare a meno di rispettarlo

Oh, ora so cos’è l’amore

So cos’è il vero amore

Sì, giù nella mia anima

Molto più di quanto tu sappia

La mia autostima si abbassa

Lo sollevi attraverso il soffitto, woah

Ooh, e posso sentirti

Anche se non ti ho toccato

Sì, questo è l’amore

Ora, ecco cos’è l’amore

Non vorrei nessun altro al mio fianco, no

(Oh oh oh oh)

(Oh-oh-oh-oh-oh, oh)

(Ooh-ooh-ooh, ooh)

Questo è l’amore (Ooh-ooh-ooh, ooh)

Questo è l’amore (La-la-la, la, la, la)

Ti apprezzo (Oh-oh-oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh, oh)

Dio benedica il tuo creatore, hey-hey (Ooh-ooh-ooh, ooh)

Questo è l’amore (Ooh-ooh-ooh, ooh)

Questo è l’amore (La-la-la, la, la, la)

Guarda questo amore