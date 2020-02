Changes è il titolo del nuovo album di Justin Bieber, rilasciato il 14 febbraio come regalo di San Valentino per tutti i suoi fan. Questo nuovo lavoro arriva dopo ben 5 anni dal suo ultimo lavoro Purpose, e dopo che il cantante si è preso alcuni anni di pausa dalla scene musicali.

Tra i problemi di salute, con la droga e il matrimonio con Hailey Baldwin il cantante aveva bisogno di un po’ di riposo prima di riprendere con la sua carriera.

L’album contiene ben 17 tracce, tre delle quali abbiamo già ascoltato tra cui il primo singolo Yummy. Juss ha poi rilasciato altre due collaborazioni Get Me con l’artista femminile Kehlani e Intentions con Quavo. Nel nuovo album sono presenti altri featuring come i tanto attesi con Travis Scott e Post Malone.

Qui per ascoltare l’audio di ETA di Justin Bieber

Testo

Feels like time’s moving in slow motion

Just trying to occupy my mind

So that I don’t go looney over you (Ooh-ooh)

Just trying to amplify the sound

To drown out all of this need for you (You, ooh)

Biting my nails, got me nervous, so anxious

See it’s one o’clock now

Noon felt like three hours ago

[Chorus] I just wanna know your E.T.A., E.T.A Out the window, got me looking out the streetWhat’s your E.T.A.?Distance only made us grow fonderOf one anotherBe honest, what’s your E.T.A.?What’s your E.T.A.? [Verse 2] Say you almost right here nowJust say you pulling up to my gateDon’t say the signal faded driving through the canyonJust hurry up for my sakeI was born ready for youSkin sweeter than cinnamonEyes deeper than the oceanLove me hard like, “Where you been?”Love me like you don’t want it to end

I just wanna know your E.T.A., E.T.A

Out the window, got me looking out the street

What’s your E.T.A.?

Distance only made us grow fonder

Of one another

Be honest, what’s your E.T.A.?

What’s your E.T.A.?

Traduzione

[Outro] Before you gotta goOh-oh-oh-ohBefore you gotta goDrop a pin for me nowSo I can learn your locationThank you, yes, you’re less than five minutes away from meIn your arms, rubbing on your faceOnly place I wanna beIn the bed, where we lay our headOnly place I wanna be

Sembra che il tempo si muova al rallentatore

Sto solo cercando di occupare la mia mente

In modo che non impazzisca per te (Ooh-ooh)

Sto solo cercando di amplificare il suono

Affogare tutto questo bisogno per te (tu, ooh)

Mordermi le unghie, mi rendeva nervoso, così ansioso

Guarda che è l’una ora

Mezzogiorno sembrava tre ore fa

Voglio solo conoscere il tuo orario di arrivio, orario di arrivo

Fuori dalla finestra, mi ha fatto guardare fuori dalla strada

Qual è il tuo orario di arrivo?

La distanza ci ha solo reso più affezionati

L’uno dall’altro

Sii onesto, qual è il tuo orario di arrivo.?

Qual è il tuo orario di arrivoE.T.A.?

Ti dico quasi qui adesso

Di ‘solo che ti stai avvicinando al mio cancello

Non dire che il segnale è sbiadito guidando attraverso il canyon

Sbrigati per il mio bene

Sono nato pronto per te

Pelle più dolce della cannella

Occhi più profondi dell’oceano

Amami forte come “Dove sei stato?”

Amami come se non volessi che finisse

Voglio solo conoscere il tuo orario di arrivo

Fuori dalla finestra, mi ha fatto guardare fuori dalla strada

Qual è il tuo orario di arrivo

La distanza ci ha solo reso più affezionati

L’uno dall’altro

Sii onesto, qual è il tuo orario di arrivo

Qual è il tuoorario di arrivo

Prima che tu debba andare

Oh oh oh oh

Prima che tu debba andare

Rilascia un perno per me ora

Così posso imparare la tua posizione

Grazie, sì, sei a meno di cinque minuti da me

Tra le tue braccia, strofinandoti sul viso

L’unico posto in cui voglio essere

Nel letto, dove poggiamo la testa

L’unico posto in cui voglio essere