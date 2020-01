Un nuovo singolo, un nuovo album e adesso anche l’ufficialità del tour. Il 2020 sarà l’anno di Justin Bieber che, dopo l’annuncio dell’album Changes in uscita il 14 febbraio, ha annunciato anche le date del suo Changes Tour.

Si parte il 14 maggio da Portland per chiudere la leg americana il 26 di settembre. Si tratta di un tour negli stadi come era già successo per il Purpose Stadium Tour . Ad aprire questo tour saranno Kehlani, l’artista con la quale ha collaborato per il brano Get Me e Jaden Smith suo grande amico e collega.

Pur avendo annunciato per il momento solo le date americane, sappiamo per certo che Justin ha qualcosa in serbo sia per l’UK che per l’Irlanda e probabilmente non mancherà l’appuntamento anche con il resto dell’Europa. I biglietti saranno in vendita anche sul sito ufficiale justinbiebermusic.com

Ecco le date del Changes Tour di Justin Bieber

