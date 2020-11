Il trono di spade 8: L’ultima stagione arriva in chiaro su Rai 4. Ecco quando

Oggi abbiamo una bella notizia per il pubblico italiano de Il trono di spade. Grazie a Sky e NOW TV anche qui in Italia abbiamo potuto vederla in contemporanea. Tuttavia, avere la possibilità di vederla senza abbonamento è altrettanto importante. L’ottava e ultima stagione della serie arriverà il 2 novembre in chiaro su Rai 4 in prima serata alle 21,10. Ecco qualche dettaglio in più sugli orari e dove vederla

Game of Thrones è la serie dei record (scopri i più recenti qui) e anche se non tutti hanno amato il finale è una saga che ha tenuto incollato il pubblico per otto stagioni. Nella stagione finale vediamo intrecciarsi i destini di tutti i personaggi principali nella lotta per salire sull’ambito trono di Westeros. In particolare gli episodi finali sviluppano da una parte la lotta contro il Re della Notte e dall’altra la sfida dinastica che da anni dilaga nei regni.

Daenerys (Emilia Clarke) e i suoi draghi sfidano Cersei Lannister e i suoi. Alleanze, tradimenti, battaglie epiche, amore e intrecci familiari sono gli ingredienti principali. Per i fan più affezionati o per chi volesse conoscere meglio la produzioni vi consigliamo il documentario Game of thrones: The last watch disponibile su Sky e NOW TV. L’appuntamento con l’ottava stagione è quindi fissato da domani ogni lunedì.

Ecco l’annuncio su Il trono di spade 8 sui social della Rai: