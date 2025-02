Alex Wyse a Sanremo 2025: testo Rockstar e video esibizione

Alex Wyse porta il suo brano Rockstar (Artist First), tra le Nuove Proposte del Festival Di Sanremo 2025. La canzone, esplora la libertà come un ideale fragile e sfuggente, che si intreccia alla ricerca di identità e al bisogno di liberarsi dai vincoli emotivi.

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è un giovane cantautore italiano che conta oltre 70 milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Dopo aver conseguito il diploma alla BIMM di Londra, grazie al suo brano Sogni al cielo (prodotto da Katoo) viene selezionato tra i concorrenti di Amici 2022.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2025

Testo Rockstar di Alex Wyse

Non ci sono più rockstar

Non ci sono più

Non ci sono più

Scherziamo coi “ti amo” e non riusciamo a dirceli

Facciamo così, ci giriamo in tondo, ci giriamo fino

Odio quelle canzoni che non saprei scriverti

Sdraiamoci qui, c’è solo silenzio per chilometri

Non ci sono più rockstar

Se sono pallottole le logiche, non mi ucciderai

Ah, che male fa trovarti sempre qui

Per quanto ti nasconderai?

Tell my why, che felicità

È tutta colpa mia, è una fantasia la libertà

Asciugherò i tuoi pianti sexy, sguardi persi

Livin’ like a rockstar

Solo quando cresciamo diventiamo piccoli

E voliamo via

C’è una navicella sopra casa mia

Non ci sono più rockstar

Ah, che male fa trovarti sempre qui

Per quanto ti nasconderai?

Tell my why, che felicità

È tutta colpa mia, è una fantasia la libеrtà

Asciugherò i tuoi pianti

Non è vero che facciamo solo sbagli, oh-oh-oh

È troppo chе non parli

Non faremo solo sbagli, oh-oh-oh

Ah, che male fa trovarti sempre qui

Per quanto ti nasconderai?

Tell my why, che felicità

È tutta colpa mia, è una fantasia la libertà

Asciugherò i tuoi pianti sexy, sguardi persi

Livin’ like a rockstar

Significato

Rockstar che Alex Wyse porta al Festival di Sanremo 2025: “Rockstar è una ribellione alle logiche odierne, un inno all’essere chi siamo, al non toglierci il trucco sbavato, al dolore del nasconderci, al tempo perso dietro a standard che nemmeno credevamo giusti” ha spiegato il giovane artista.