Taylor Swift – ​CANCELLED! : audio, testo e traduzione

CANCELLED è uno dei brani contenuti nell’album di Taylor Swift The Life of a Showgirl uscito il 3 ottobre 2025 che è il dodicesimo album in studio di Taylor.

Significato della canzone:

Il significato di CANCELLED! di Taylor Swift riguarda la reazione di Taylor alla cancel culture e alla fama volubile. Si schiera dalla parte di chi è stato preso di mira, onora i pochi che le sono rimasti fedeli prima della sua “assoluzione” e denuncia gli amici di passaggio. Le cicatrici diventano simboli di sopravvivenza; accetta i tuoi difetti, diventa più intelligente, trasforma la fragilità in una forza più acuta e trova i tuoi veri amici attraverso chi ha le stesse cicatrici.

Testo Cancelled di Taylor Swift

[Verse 1]

You thought that it would be okay, at first

The situation could be saved, of course

But they’d already picked out your grave and hearse

Beware the wrath of masked crusaders

[Pre-Chorus]

Did you girl-boss too close to the sun?

Did they catch you having far too much fun?

Come with me, when they see us, they’ll run

Something wicked this way comes

[Chorus]

Good thing I like my friends cancelled

I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal

Like my whiskey sour

And poison thorny flowers

Welcome to my underworld

Where it gets quite dark

At least you know exactly who your friends are

They’re the ones with matching scars

[Verse 2]

It’s easy to love you when you’re popular

The optics click, everyone prospers

But one single drop, you’re off the roster

“Tone-deaf and hot, let’s fuckin’ off her”

[Pre-Chorus]

Did you make a joke only a man could?

Were you just too smug for your own good?

Or bring a tiny violin to a knife fight?

Baby, that all ends tonight

[Chorus]

Good thing I like my friends cancelled (Cancelled)

I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal

Like my whiskey sour

And poison thorny flowers

(Honey) Welcome to my underworld

It’ll break your heart

At least you know exactly who your friends are

They’re the ones with matching scars

[Bridge]

They stood by me

Before my exoneration

They believed I was innocent

So I’m not here for judgment, no, ooh

[Verse 3]

But if you can’t be good, then just be better at it

Everyone’s got bodies in the attic

Or took somebody’s man, we’ll take you by the hand

And soon you’ll learn the art of never getting caught

[Chorus]

It’s a good thing I like my friends cancelled

You know that I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal

I like my whiskey sour

And poison thorny flowers (Ooh)

Yeah, it’s a good thing I like my friends cancelled (Cancelled)

I salute you if you’re much too much to handle

Like my whiskey sour (I like it)

And poison thorny flowers (I love it)

Can’t you see my infamy loves company?

Now they’ve broken you like they’ve broken me

But a shattered glass is a lot more sharp

And now you know exactly who your friends are

[Outro]

You know who we are

We’re the ones with matching scars

Traduzione Cancelled di Taylor Swift

[Strofa 1]

All’inizio pensavi che sarebbe andato tutto bene

La situazione poteva essere salvata, ovviamente

Ma avevano già individuato la tua tomba e il tuo carro funebre

Attenzione all’ira dei crociati mascherati

[Pre-ritornello]

Hai fatto la capoccia troppo vicino al sole?

Ti hanno beccato a divertirti troppo? Vieni con me, quando ci vedranno, scapperanno

Qualcosa di malvagio sta arrivando

[Ritornello]

Meno male che mi piacciono i miei amici cancellati

Mi piacciono ammantati di Gucci e di scandalo

Come il mio whisky sour

E fiori spinosi avvelenati

Benvenuti nel mio mondo sotterraneo

Dove diventa piuttosto buio

Almeno sai esattamente chi sono i tuoi amici

Sono quelli con le cicatrici abbinate

[Strofa 2]

È facile amarti quando sei popolare

L’ottica scatta, tutti prosperano

Ma una sola goccia, sei fuori dal roster

“Stonato e sexy, facciamola finita”

[Pre-Ritornello]

Hai fatto una battuta che solo un uomo potrebbe fare?

Eri semplicemente troppo compiaciuto per il tuo bene?

O hai portato un piccolo violino a una rissa con i coltelli?

Baby, tutto finisce stasera

[Coro]

Meno male che mi piacciono i miei amici cancellati (Cancellati)

Mi piacciono ammantati di Gucci e di scandalo

Come il mio whisky sour

E fiori spinosi avvelenati

(Tesoro) Benvenuta nel mio mondo sotterraneo

Ti spezzerà il cuore

Almeno sai esattamente chi sono i tuoi amici

Sono quelli con le cicatrici abbinate

[Bridge]

Mi sono stati accanto

Prima della mia assoluzione

Credevano che fossi innocente

Quindi non sono qui per essere giudicato, no, ooh

[Strofa 3]

Ma se non puoi essere bravo, allora sii migliore

Tutti hanno cadaveri in soffitta

O hanno preso l’uomo di qualcuno, ti prenderemo per mano

E presto imparerai l’arte di non farti mai beccare

[Coro]

Meno male che mi piacciono i miei amici cancellati

Sai che mi piacciono ammantati di Gucci e di scandalo

Mi piace il mio whisky sour

E Fiori spinosi avvelenati (Ooh)

Sì, è una buona cosa che mi piacciano i miei amici cancellati (Cancellati)

Ti saluto se sei troppo da gestire

Come il mio whiskey sour (Mi piace)

E i fiori spinosi avvelenati (Li adoro)

Non vedi che la mia infamia ama la compagnia?

Ora ti hanno rotto come hanno rotto me

Ma un bicchiere rotto è molto più tagliente

E ora sai esattamente chi sono i tuoi amici

[Outro]

Sai chi siamo

Siamo quelli con le cicatrici abbinate