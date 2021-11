SKAM Italia 5: il protagonista della nuova stagione sarà Elia?

Quest’estate Netflix ha reso ufficiale la notizia che SKAM Italia 5 ci sarà (i dettagli qui). Da allora il pubblico e i fan sono in fermento. Ci sono moltissime teorie su chi sarà il protagonista di questi nuovi episodi. Oggi una profilo Instagram fan della serie sembra aver trapelato qualche indizio.

La foto che vi mostriamo sotto é stata estrapolata da una ig stories di un ragazzo fuori al liceo Kennedy di Roma. Qui fin dalla 1 stagione hanno preso vita le vicende dei protagonisti. Sembra che il ragazzo abbia dichiarato di aver capito che il protagonista della quinta stagione di SKAM Italia sarà Elia. Rumors di settembre avevano fatto intendere qualcosa di diverso ovvero che ci sarebbe stato un nuovo cast.

Anche per noi puntiamo su Elia, interpretato da Francesco Centorame; è un personaggio molto amato dai fan, ma di cui non abbiamo ancora avuto la possibilità di scoprire molto. Alla fine della quarta stagione lo abbiamo visto parlare con Filippo (Pietro Turano) della possibilità di trasferirsi da lui nella stanza lasciata libera da Eleonora. Con la fine del liceo il ragazzo sogna un futuro lontano dalla sua casa e lontano dal padre.

Dall’altro lato la sua cotta per Sana non sembra essere passata, nonostante la ragazza abbia messo in chiaro di non essere interessata, soprattutto perché Elia non è musulmano. A nulla sono valsi i tentativi del ragazzo di conquistarla. Ci sarà un futuro per loro due?

Altri due personaggi che potrebbero, e si meriterebbero, di essere protagonisti di SKAM Italia 5 sono Silvia e Luchino, interpretati rispettivamente da Greta Ragusa e Nicholas Zerbini

In attesa di ulteriori aggiornamenti ogni teoria è plausibile!

Ecco il post su una pagina fan (non ufficiale) di SKAM Italia:

