Federico Cesari e Beatrice Bruschi di Skam Italia presto su Deakids!

Grandissime notizie per tutti i fan di Skam Italia e anche per i telespettatori di DeaKids! Federico Cesari e Beatrice Bruschi, i nostri amatissimi Martino Rametta e Sana, saranno presto gli ospiti speciali di Special Guest!

Federico Cesari e Beatrice Bruschi di Skam Italia a DeaKids!: ecco tutti i dettagli!

Non perdetevi per nessun motivo al mondo l’appuntamento con Special Guest il prossimo venerdì 9 ottobre alle ore 15.50.

Special Guest, il magazine di DeAKids che ospita i personaggi più amati dai ragazzi. I due ospiti speciali saranno Federico Cesari e Beatrice Bruschi, avrà dunque il piacere di intervistare i due attori.

Federico Cesari interpreta nella serie Martino Rametta, un giovane ragazzo che si innamora perdutamente di Niccolò Fares, interpretato da Rocco Fasano. E riesce a mettersi insieme a lui! Sana invece è una ragazza bella tosta: la protagonista della quarta stagione di Skam è al centro della scena per il suo essere una giovane musulmana che decide di tenere il velo, in barba ai pregiudizi e agli stereotipi.

Qui sotto a proposito trovate la nostra intervista a Beatrice!

SKAM Italia 4 - Intervista a Beatrice Bruschi: Cosa ho imparato dalla storia di Sana

La puntata con ospiti Federico Cesari e Beatrice Bruschi di Skam Italia sarà come le altre un’occasione per conoscere i due attori un po’ meglio e per approfondire alcuni temi. Tra questi, si parlerà infatti di scuola, passando agli amori fino alla lotta contro il fenomeno del bullismo e il razzismo.

A seguire ci sarà una puntata del format “Le cose che…nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni”, condotto da Sofia Dalle Rive e Matteo Valentini in cui il tema centrale sarà proprio il razzismo. Della trasmissione di DeaKids su Ginger Generation vi avevamo parlato proprio in tempi non sospetti. L’appuntamento con la trasmissione, vi ricordiamo, è a partire dalle ore 15.50 su DeAKids (Sky 601).