Share The Love Con 2: i protagonisti di SKAM su ZOOM insieme ai fan

Stamattina vi abbiamo dato la notizia che il prossimo San Diego Comic-Con sarò virtuale (scopri i dettagli qui). In un momento in cui il distanziamento è la regola gli eventi stanno provando a trovare nuovi modi per mettere in contatto fan e idoli. Il prossimo Share The love con sarà un pomeriggio su ZOOM con i protagonisti di SKAM. Ecco tutti i dettagli!

Domenica 14 giugno, ottanta fortunati fan potranno partecipare a un’esclusiva video-call con gli attori di SKAM Italia e SKAM France. Unici requisiti richiesti, velocità e un pass per Share The Love Con 2: la seconda edizione della convention dedicata a tutti gli i fan. In attesa di una nuova data post emergenza diventa virtuale per continuare a regalare emozioni ci sarà una video-call speciale su Zoom con gli attori di SKAM Italia. Tra gli ospiti ricordiamo Beatrice Bruschi, Rocco Fasano, Greta Ragusa, Nicholas Zerbini e Axel Auriant di SKAM France.

Non è solo un sogno che si avvera per molti fan, ma un regalo che Kinetic Vibe ha deciso di fare a 80 appassionati dell’universo SKAM, annunciando la Share The Love Con 2 Online Edition. Nel weekend che avrebbe dovuto ospitare la seconda edizione della fortunata convention dedicata agli SKAM-addictede (rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria) gli organizzatori hanno deciso di trasformare comunque queste date in un’emozione da ricordare. Come? Attraverso una delle piattaforme più popolari in questa pandemia: il group meeting su Zoom.

Ecco l’annuncio su Twitter riguardo il prossimo Share The Love:

Per questo motivo siamo davvero felici di annunciare che stiamo organizzando una piccola #ShareTheLoveCon2 online edition!

Tra oggi e Venerdì vi faremo sapere tutti gli ospiti che si uniranno a noi per un group meeting GRATUITO su Zoom di 1h30, Domenica 14 Giugno. — Share The Love (@sharethelovecon) June 10, 2020