Ed Sheeran: ecco la performance esclusiva su Pokémon GO

La Niantic, società di sviluppo software, insieme a The Pokémon Company celebra l’uscita del nuovo album “=” (Equals) di Ed Sheeran con un evento speciale su Pokémon GO.

Per celebrare l’uscita del suo nuovo album gli Allenatori di Pokémon GO potranno godersi alcuni degli ultimi brani di Sheeran, così come i suoi successi ormai divenuti dei classici, attraverso una performance video riservata e pre-registrata, accessibile solo attraverso Pokémon GO.

A proposito dell’iniziativa

Con il debutto programmato per il 22 novembre su Pokémon GO, il video mostrerà Ed Sheeran eseguire alcuni dei suoi brani più famosi e che hanno scalato le classifiche, tra cui: “Perfect”, “Bad Habits”, “Overpass Graffiti”, “Thinking Out Loud”, “First Time” e “Shivers”.

Il video della performance sarà disponibile per la visione solo per otto giorni, a partire dal 22 novembre alle 11:00 PST fino al 30 novembre alle 13:00 PST. I giocatori riceveranno informazioni su come visualizzare il video tramite le notifiche della sezione notizie direttamente su Pokémon GO. In alcuni Paesi, i giocatori potranno anche cliccare sulla pubblicità sui palloncini sponsorizzati sempre all’interno di Pokémon GO.

Ai festeggiamenti si aggiunge anche un’altra sorpresa: Squirtle, Pokémon preferito di Ed Sheeran, apparirà in Pokémon GO in tutto il suo splendore. I giocatori potranno inoltre riscattare un codice speciale per ricevere un esclusivo oggetto per il proprio avatar di Pokémon GO ispirato alla grafica dell’album “=” di Ed Sheeran e che il cantante indosserà durante la sua speciale performance. Il codice speciale è 4SQS6N359Y7NPCUW e può essere riscattato su questa pagina.

I fan potranno riscattare il codice anche sulla app per mobile di Pokémon GO (scaricabile gratuitamente su Google Play o App Store) a partire dal 22 novembre alle ore 11:00 a.m. PST.