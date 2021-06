E’ arrivata una nuove estate sulla Riviera Romagnola, ma in Summertime 2 le cose tra Ale e Summer sono completamente diverse rispetto a quella precedente. Avevamo lasciato il personaggio di Ludovico Tersigni innamorato e pronto ad una nuova fase della sua carriera motociclistica e dal 3 Giugno lo ritroviamo su Netflix dopo un lungo inverno passato a Barcellona, con molti dei suoi sogni che si sono realizzati, ma con al suo fianco una nuova ragazza.

Interpretata dall’adorabile Amparo Piñero Guirao, Lola è una motociclista spagnola, nuova compagna sia di scuderia che nella vita di Ale, e sembra aver riportato l’amore nella vita del protagonista dopo la fine della storia a distanza con Summer. Lola corre sulle moto da quando è piccola e ha dovuto imparare a farsi rispettare in un mondo prevalentemente maschile, dove nessuno le ha fatto sconti. Audace e tosta, il personaggio di Amparo nasconde una dolcezza e una fragilità che rischiano di mettere a repentaglio i suoi obiettivi.

Ho avuto la possibilità di intervistare in esclusiva per GingerGeneration.it Ludovico ed Amparo con i quali ho parlato dei loro personaggi, del rapporto tra Ale e Lola rispetto a quello con Summer e del concetto di “meritocrazia” in amore; i due attori mi hanno anche raccontato di com’è andata quando hanno dovuto imparare a recitare l’uno nella lingua dell’altro e cosa sperano per la terza stagione, che è appena stata confermata di Netflix.

Guarda l’intervista esclusiva di Ginger a Ludovico Tersigni e Amparo Piñero Guirao di Summertime 2:

Summertime 2: Ludovico Tersigni e Amparo Piñero Guirao parlano di Ale e Lola

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi.

Ma questa estate in Summertime 2 parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un’emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.

Tornano i protagonisti della prima stagione, Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Piñero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo).

Nei ruoli degli adulti sono confermati Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch Dominguez) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).