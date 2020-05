Skam Italia 4: ecco l’anteprima del primo episodio. VIDEO!

Domani, 15 maggio, la quarta stagione di SKAM Italia arriva finalmente su TIMVISION e Netflix. Una stagione attesissima da tutti i fan della serie, che sarà dedicata al personaggio di Sana (Beatrice Bruschi) uno dei più amati della serie.

Oggi il sito i streaming Netflix ha voluto fare un regalo agli skammers, pubblicando un’anteprima di quasi 5 minuti del primo episodio della nuova stagione.

Ecco il video dell’anteprima di Skam Italia

Nella clip pubblicata su Youtube vediamo Sana e le altre sue amiche, Eva, Silvia e Fede pronte a partire per un party. Hanno proprio tutto con sé per rendere favolosa la loro gita fuori porta. Una nuova nuova avventura ha inizio per le nostre beniamine e chissà cosa ci riserverà questa quarta stagione.

Skam Italia | Anteprima della quarta stagione | Netflix Italia

Watch this video on YouTube

L’incredibile spoiler della quarta stagione di Skam Italia

C’è da dire che un possibile colpo di scena c’è già stato. In un video in cui Filippo, interpretato da Pietro Turano, fa il recap di queste tre stagioni ci svela qualcosa sulle sorti di un personaggio. Non vogliamo anticiparvi nulla ma se invece volete scoprire questo momento OMG potete farlo QUI leggendo il nostro articolo completo.