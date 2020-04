Sorpresa, sorpresa. Dopo tante peripezie sembra che la quarta stagione della serie Skam Italia sia in dirittura d’arrivo! Giusto qualche giorno fa Netlix aveva confermato la messa in onda della serie con un teaser della stagione che sarà disponibile anche su TimVision. Adesso, però, conosciamo finalmente la data di rilascio!

Ecco la data di rilascio di Skam Italia 4

Skam Italia 4 andrà in onda su entrambi i servizi di streaming online a partire dal 15 maggio, con tutti gli episodi caricati il venerdì. La serie è diventata negli ultimi anni un vero e proprio successone e ormai non si limita ad essere solo un remake della serie norvegese.

Come saprete se siete dei fan sfegatati, questa quarta stagione sarà incentrata su Sana, una ragazza italiana e di origine musulmana, forse uno dei personaggi più amati di questa particolare serie. Dopo Rocco Fasano, Gianmarco Commare, Ludovico Tersigni, Ludovica Martino e Federico Cesari sarà dunque il turno di Beatrice Bruschi prendersi il centro della scena. Skam Italia 4 è una coproduzione Cross Productions e TIMVISION e che andrà in onda in contemporanea su TIMVISION e Netflix.

Il teaser della nuova stagione

Sui suoi canali ufficiali, Netflix ha pubblicato alcuni frammenti della nuova stagione con un piccolo teaser dei messaggi scambiati tra alcuni personaggi. Un lancio in pieno stile Skam che ci riporta immediatamente nel suo mondo.

Questo ve lo lasciamo qui, fatene buon uso. #SkamItalia 4 pic.twitter.com/VftAmI3apU — Netflix Italia (@NetflixIT) April 16, 2020

Siete curiosi di scoprire di più sulla nuova stagione di Skam Italia 4?