Quando tutte le speranze sembrano ormai perdute, Netflix ha confermato l’arrivo di SKAM Italia 5! L’annuncio è arrivato sui social con un video che ripercorre le prime 4 stagioni della serie e poi ci lascia con il dubbio su chi sarà il protagonista della nuova serie.

SKAM Italia 5 - Primo teaser, arriva su Netflix nel 2022!

Ecco la comunicazione ufficiale di Netflix:

“La celebre serie prodotta da Cross Productions e remake dell’omonimo show norvegese avrà una quinta stagione e arriverà nel 2022, solo su Netflix.

SKAM Italia è considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, due elementi che hanno permesso una perfetta identificazione nella storia da parte del pubblico.

Dopo il successo delle precedenti stagioni, già disponibili sul servizio, SKAM Italia torna con una nuova storia e gli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza“.

Non sapete da quanto tempo volevamo dirvelo. Abbiamo sfondato quel soffitto: stiamo lavorando a #SkamItalia 5, in arrivo nel 2022 solo su Netflix. pic.twitter.com/WwpJfKOPn9 — Netflix Italia (@NetflixIT) June 14, 2021

La strada verso SKAM 5:

Il viaggio che ci ha portato verso SKAM Italia 5 non è stato molto semplice, ma siamo molto felici che i fan potranno avere una nuova stagione. Ma di cosa parlerà la serie? Come sapete la serie originale norvegese si è fermata alla quarta stagione, mentre altre versioni europee, però, come ad esempio quella francese e quella tedesca, hanno proseguito con altre stagioni. Ci sono due possibili scenari: o portare lo stesso cast all’università o oppure ricominciare con una nuova generazione, come stanno facendo adesso in Germania.

Sarà importante anche capire quali degli attori del cast originale potranno o vorranno partecipare alla quinta stagione. Inoltre, anche se immaginiamo che la firma della serie sarà sempre di Ludovico Bessegato, non è ancora chiaro se sarà lui il regista, visto che è attualmente impegnato con la nuova serie Prisma di Amazon Prime Video.

Ecco cosa ci aveva risposto Bessagato alla possibilità di andare avanti con SKAM Italia 5: