Skam Italia: Iman Meskini incontra Beatrice Bruschi e festeggia l’arrivo della quarta stagione

Non solo il fandom di Skam Italia festeggia il ritorno dell’amata serie su Netflix. Anche l’originale Sana Bakkoush, Iman Meskini, ha celebrato l’annuncio della quarta stagione sul suo profilo Instagram. L’attrice norvegese ha pubblicato una foto con la nostra Sana, Beatrice Bruschi, scrivendo:

“Voglio congratularmi con Skam Italia per aver annunciato finalmente la quarta stagione. Beatrice mi devo congratulare con te per l’incredibile lavoro, sono fiera e felice per te! Avete la quarta stagione in Italia è la cosa migliore che potesse succedere. Forza! Non vedo l’ora di vedere tutto il lavoro che avete fatto e grazie mille per avermi ospitata sul vostro set.”

Come ha già perfettamente detto Iman, la quarta stagione di Skam Italia arriverà con grandi aspettative. Non solo per il ritorno degli amati protagonisti della serie ma anche per l’incredibile importanza di questa stagione. Per la prima volta la protagonista sarà una ragazza musulmana e l’opportunità di poter seguire le sue avventure è imperdibile.

Ora che il ritorno di Skam è ufficiale, i fan non stanno più nella pelle per l’annuncio dei nuovi personaggi. La quarta stagione di Skam sarà co-prodotta da Netflix. Le prime tre stagioni saranno disponibili sulla piattaforma dal 1° gennaio 2020. Un bel modo per festeggiare l’inizio di un nuovo anno, no?

Visualizza questo post su Instagram Sapete cosa significa?! 😜 #SkamItalia #skamitalia4 Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration) in data: 11 Dic 2019 alle ore 1:17 PST

Cosa ne pensate di questo incredibile crossover tra Skam OG e Skam Italia?