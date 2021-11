Il Collegio 6: chi ha ottenuto la cravatta rossa e chi no

Martedì 16 novembre su Rai Play va in onda la quarta puntata de Il Collegio 6 che vede la consegna delle ambite cravatte rosse in base alle pagelle di metà corso.

Solo chi è riuscito a dimostrare di meritarla con studio e buona condotta potrà, dunque, continuare il suo percorso verso il diploma. Diversamente dovrà tornare a casa.

Chi ha ottenuto la cravatta rossa de Il Collegio 6

È arrivato il giorno della consegna delle pagelle. Dopo la consueta sveglia mattutina, Il Preside e il Professor Maggi convocano uno alla volta i ragazzi per comunicargli il responso.

Cristiano è il primo allievo che è convocato in presidenza e nel colloquio sfoggia tutta la sua simpatia da annunciatore provetto. La sua media parla chiaro: la cravatta rossa è sua.

È il turno di Valentina che nonostante faccia parte del gruppo finito in punizione per una bravata, ha dimostrato di voler recuperare e di voler restare nel collegio. La ragazza rimarrà ma dovrà “togliersi quella melanzana dalla testa”, tuona il Preside riferendosi al color viola dei capelli dell’alunna.

Anche per Elisa, Sofia, Sara, Filippo, Kim, Rebecca, Anastasia ed Edoardo la cravatta rossa è garantita senza remore anche se la Federico dovrebbe imparare ad ascoltare di più gli altri.

Non si può affermare lo stesso per Alessandro che nonostante sia migliorato in condotta la sua pagella è piena d’insufficienze. Il Preside e Maggi dovranno riflettere sul suo destino.

Anche Vincenzo ha avuto uno 0 da recuperare come Valentina ma la sua pagella dimostra che merita ancora una chance.

Tocca a Matilde ascoltare il suo giudizio: anche grazie alla fiducia di Maggi la Ricorda ha dimostrato di poter dare il meglio grazie all’impegno, perciò ottiene la cravatta.

Raffaele, dopo una spiacevole e recente interrogazione in italiano, riesce a “fare goal” rispondendo ad alcune domande dell’insegnante, per questo resterà nel Collegio.

Restano all’appello solo Federica e Giovanni che condividono delle gravi lacune, dimostrate dai voti della pagella.

Anche per loro, come Alessandro, il Preside si prende del tempo per decidere il verdetto e lo scopriremo nella quinta puntata.