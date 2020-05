Skam Italia 4: come finisce la storia di Silvia?

Il gran finale della quarta stagione di Skam Italia non ci ha regalato solamente la chiusura della storia di Sana Allagui (Beatrice Bruschi), protagonista dei nuovi episodi. Il finale della serie (qui la recensione del primo episodio), però, ha voluto dedicare dei momenti anche ad altri personaggi, sia vecchi protagonisti (come Martino e Niccolò), sia personaggi secondari che non hanno mai avuto la loro stazione.

Come ad esempio Silvia, svampita, superficiale, ma di buon cuore, che sin da sempre ha un posto d’onore tra i fan della serie. Interpretata da Greta Ragusa nel corso delle quattro stagioni, per la prima volta Silvia ha avuto un momento per sé, un piccolo sguardo nella sua vita, nell’episodio finale della quarta stagione.

Come si chiude la storia di Silvia in Skam Italia 4?

Silvia è in camera sua con Luchino (Nicholas Zerbini). Tra i due, che sono sempre stati leggeri e divertenti, c’è per la prima volta un momento di serietà e onesta dolcezza. Hanno in comune più di quanto pensassero: entrambi pensano di essere molto meno di quello che sono.

Cosa scopriamo di lei? Che la situazione familiare di Silvia è un disastro che si ripercuote silenziosamente nella vita della ragazza. Quando Luchino è costretto a nascondersi nell’armadio della ragazza per l’arrivo improvviso del padre di lei, scopriamo che Silvia, al contrario di quanto dà a vedere, ha i suoi dolori. Nella breve visita del padre (Pietro Ragusa), intuiamo che i suoi problemi alimentari, quel sentimento di inferiorità che soffre continuamente è, come capita spesso, una conseguenza della situazione a casa. Fortunatamente, alla fine, la ragazza scopre di avere Luchino al suo fianco, una presenza positiva nella sua vita.

I nuovi episodi di Skam Italia sono disponibili su TIMVISION e Netflix dal 15 maggio.

