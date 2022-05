SKAM Italia 5: Netflix svela le prime immagini dei nuovi episodi!

L’attesa per la nuova stagione di SKAM Italia 5 è altissima. Le riprese sono terminate ormai da settimane. Molte teorie ritengono probabile che i nuovi episodi che molto probabilmente avranno come protagonista Elia (scopri qui i dettagli). Durante un’intervista Giancarlo Commare ha parlato anche di un suo cameo nella serie.

Farò una visitina, ha raccontato l’attore di SKAM. Fosse stato per me avrei partecipato a tutte le stagioni però altre persone avevano obiettivi diversi. Questo ha influito sulla mia scelta. SKAM è casa e quando me lo chiedono torno volentieri. Anche se è giusto dedicarsi a nuovi progetti. Del resto la sua presente era stata confermata già a fine gennaio da una foto sul set.

Tra le altre notizie trapelate vi ricordiamo che ci saranno due nuove entrare, ovvero, Nicole Rossi e Lea Gavino, rispettivamente Alice e Viola. Un’altra cosa che abbiamo scoperto dalla foto è che Ludovico Bessegato non sarà il regista della quinta stagione, ma si occuperà solo della sceneggiatura.

Recentemente intervistata per la sua presenza al Montecarlo Film Festival de Comedie, Ludovica Martino ha parlato della serie. Il teen drama in Italia non esisteva. ‘Skam’ ha creato un precedente nella narrativa seriale italiana, i ragazzi ne avevano bisogno. Prima guardavano solo storie norvegesi o americane. Avrei voluto ‘Skam’ quando avevo 16 anni: ti puoi ritrovare in un linguaggio tuo e puoi darti tante risposte a tante domande, si parla di sessualità e di tanti altri argomenti.

Ecco le prime immagini di SKAM Italia 5:

