Sabrina Carpenter – Coincidence: audio, testo e traduzione

Coincidence è la traccia 5 dell’album di Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet, in uscita il 23 agosto 2024.

Testo Coincidence Sabrina Carpenter

One, two

One, two, three, woo

The second I put my head on your chest

She knew, she’s got a real sixth sense

Your name comes up once and it comes up twice

And without her even bein’ here, she’s back in your life

Now she’s on the same damn city on the same damn night

And you lost all your common sense

What a coincidence

Oh, na-na, na-na-na

Oh, na-na, na-na-na

Last week, you didn’t have any doubts

This week, you’re holding space for her tongue in your mouth

Now she’s sendin’ you some picturеs wearin’ less and less

Tryna turn thе past into the present tense, ooh

Suckin’ up to all of your mutual friends

And you lost all your common sense (You lost all your common sense)

When you told me the truth, minus seven percent (Minus seven percent)

What a coincidence, uh

Oh, na-na, na-na-na

Oh, na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na

What a surprise, your phone just died

Your car drove itself from L.A. to her thighs

Palm Springs looks nice, but who’s playin’ sides?

Damn it, she looks kinda like the girl you outgrew

Least that’s what you said (That’s what you said)

What a coincidence

Ooh, wow, you just broke up again

What a coincidence

Oh, na-na, na-na-na

Oh, na-na, na-na-na (Coincidence)

Na-na-na, na-na-na (Coincidence)

Na-na-na, na-na-na (Coincidence)

Traduzione

Uno, due

Uno, due, tre, woo

Il secondo in cui ho appoggiato la testa sul tuo petto

Lei sapeva, ha un vero sesto senso

Il tuo nome viene fuori una volta e due volte

E senza che lei ci fosse, è tornata nella tua vita

Ora è nella stessa dannata città nella stessa dannata notte

E hai perso tutto il tuo buonsenso

Che coincidenza

Oh, na-na, na-na-na

Oh, na-na, na-na-na

La settimana scorsa, non avevi dubbi

Questa settimana, stai tenendo spazio per la sua lingua in bocca

Ora ti sta mandando delle foto indossando sempre meno

Cercando di trasformare il passato nel presente, ooh

Adulando tutti i vostri amici in comune

E hai perso tutto il tuo buonsenso (Hai perso tutto il tuo buonsenso)

Quando mi hai detto la verità, meno sette percento (Meno sette percento)

Che coincidenza, uh

Oh, na-na, na-na-na

Oh, na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Che sorpresa, il tuo telefono è appena morto

La tua macchina si è guidata da sola da Los Angeles alle sue cosce

Palm Springs sembra bella, ma chi sta giocando a fare la parte della squadra?

Dannazione, assomiglia un po’ alla ragazza che ti è diventata troppo piccola

Almeno questo è quello che hai detto (Questo è quello che hai detto)

Che coincidenza

Ooh, wow, vi siete appena lasciati di nuovo

Che coincidenza

Oh, na-na, na-na-na

Oh, na-na, na-na-na (Coincidenza)

Na-na-na, na-na-na (Coincidenza)

Na-na-na, na-na-na (Coincidenza)

Significato

Apparentemente ispirata a delle vecchie canzoni country anni settanta, Coincidence, vede una continuazione del tradimento amoroso nella narrazione, prendendo in giro l’ ex per averla presa in giro, punzecchiandolo dicendo che è solo una “coincidenza” il fatto che lui finisca con altre ragazze.