Oroscopo Ginger: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

IL COMPLEANNO DELLA SETTIMANA

Vediamo chi è il festeggiato di questa settimana! Facciamo gli auguri di buon compleanno a…

FEDEZ, NATO IL 15 OTTOBRE 1989!

COSA PENSERA’ SECONDO VOI DEL SUO OROSCOPO SETTIMANALE?

BREVE STORIA DELL’OROSCOPO:

Il termine oroscopo proviene dal greco “ὥρα (ora)” e “σκοπέω (scopéo – osservare)”. Si tratta di un’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica qualsiasi evento. Questa interpretazione si basa sulla ricostruzione di una carta celeste con le posizioni dei pianeti e delle stelle al momento dell’evento che si sta prendendo in esame.

I segni zodiacali sono divisi ulteriormente in quattro categorie, a seconda dell’elemento a cui appartengono.

I segni di fuoco sono caratterizzati da grande energia, azione, calore, forza, iniziativa, e sono:

Ariete, Leone e Sagittario

I segni di terra sono hanno come prerogative la concretezza, la disciplina, grande interiorità, tenacia e volontà, e sono:

Toro, Vergine e Capricorno

I segni d’aria hanno immaginazione, creatività, iniziativa, originalità, elasticità, e sono:

Gemelli, Bilancia e Acquario

I Segni d’acqua hanno come caratteristica l’emotività, sensibilità, generosità, socievolezza, e sono:

Cancro, Scorpione e Pesci

Oltre al proprio segno zodiacale è importante conoscere il proprio ascendente. Questo contribuisce infatti alla costruzione della propria personalità analizzando come ti comporti nel mondo e come sei visto dagli altri. Per calcolare l’ascendente è necessario conoscere, oltre al luogo di nascita, anche l’orario preciso.

