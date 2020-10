Marvel Cinematic Universe: guida alla linea cronologica dei film

Che ne direste di fare una bella maratona del Marvel Cinematic Universe dal primo all’ultimo titolo? Certo, non vi stiamo invitando a fare un simile (e colossale) binge-watching, ma magari una visione graduale consostente in un lungometraggio al giorno per conoscere meglio l’universo cinematografico creato dai Marvel Studios e ispirato ai personaggi ed eventi della Casa delle idee. Nel prossimo futuro altri titoli (tra film e serie tv) si aggiungeranno all’MCU, originatosi ufficialmente nel lontano 2008 con quella pietra miliare che è stato il primo film di Iron Man. Il prossimo film in uscita dovrebbe essere Black Widow, con il ritorno di Scarlett Johansson nei pani della Vedova Nera.

Per riuscire a orientarci, Disney Plus, la nota piattaforma di streaming, ha deciso di dare vita ad una user experience ad hoc. Grazie alla disposizione su file diverse gli utenti possono capire in modo più intuitivo qual è l’ordine corretto da seguire.

Una fila in particolare li organizza nell’ordine cronologico in cui gli avvenimenti accadono nella timeline dell’universo.

Il Marvel Cinematic Universe si è ampliato ulteriormente con serial che vanno ad approfondire la storia di alcuni eroi, come Wandavision e Falcon e Winter Soldier. Tempi duri attendono il mondo e il nostro paese. In Italia sembra essere in arrivo una seconda ondata di contagi da coronavirus e si spera che non vengano presi nuovamente drastici provvedimenti come il lockdown della scorsa primavera. Tuttavia, vista la crisi che il pianeta sta passando, quale modo migliore per spegnere i cattivi pensieri, tramite una lunga (e avvincente) visione di tutti i film ispirati all’universo Marvel cinematografico?

MARVEL CINEMATIC UNIVERSE: LA LISTA COMPLETA DEI FILM IN ORDINE CRONOLOGICO

Ecco la lista dei titoli del Marvel Cinematic Universe dal primo fino all’ultimo film uscita finora e in ordine perfettamente cronologico:

Captain America: Il Primo Vendicatore (ambientato durante il secondo conflitto bellico)

(ambientato durante il secondo conflitto bellico) Captain Marvel (ambientato negli anni ’90)

(ambientato negli anni ’90) Iron Man (ambientato nel 2010)

(ambientato nel 2010) Iron Man 2 (da vedere subito dopo la fine del primo Iron Man)

(da vedere subito dopo la fine del primo Iron Man) L’incredibile Hulk (non ha un’esatta collocazione temporale ma è sicuramente ambientato prima della fondazione degli Avengers)

(non ha un’esatta collocazione temporale ma è sicuramente ambientato prima della fondazione degli Avengers) Thor (ambientato qualche mese prima di Avengers)

(ambientato qualche mese prima di Avengers) The Avengers (2012)

(2012) Iron Man 3 (ambientato alcuni mesi dopo The Avengers)

(ambientato alcuni mesi dopo The Avengers) Thor: The Dark World (ambientato poco prima della saga di Ultron)

(ambientato poco prima della saga di Ultron) Captain America: Winter Soldier (ambientato poco dopo Dark World)

(ambientato poco dopo Dark World) Guardiani della Galassia (2014)

(2014) Guardiani della Galassia Vol. 2 (da guardare subito dopo il primo film legato alla saga)

(da guardare subito dopo il primo film legato alla saga) Avengers: Age of Ultron (2015)

(2015) Ant-Man (più o meno contemporaneo ad Age of Ultron)

(più o meno contemporaneo ad Age of Ultron) Captain America: Civil War (ambientato qualchemese prima di Avengers: Infinity War)

(ambientato qualchemese prima di Avengers: Infinity War) Spider-Man: Homecoming (ambientato qualche tempo dopo Civil War e prima dell’avvento di Thanos )

(ambientato qualche tempo dopo Civil War e prima dell’avvento di ) Doctor Strange (2016)

(2016) Black Panther (2017)

(2017) Thor: Ragnarok (narra fatti avvenuti poco prima a Infinity War)

(narra fatti avvenuti poco prima a Infinity War) Avengers: Infinity War (2017)

(2017) Ant-Man and The Wasp (secondo Global Tech Radar dovrebbe essere ambientato tra Infinity War ed Endgame)

(secondo Global Tech Radar dovrebbe essere ambientato tra Infinity War ed Endgame) Avengers: Endgame (copre un lungo arco temporale che va dal 2017 al 2022)

(copre un lungo arco temporale che va dal 2017 al 2022) Spider-Man: Far From Home (ambientato immediatamente dopo i fatti di Endgame)

Vi siamo stati d’aiuto con la lista dei film del Marvel Cinematic Universe?