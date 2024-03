Il podcast Muschio Selvaggio si ferma: le parole di Fedez

Ecco cosa ha annunciato Fedez riguardo il futuro di Muschio Selvaggio, podcast lanciato nel 2020 dal rapper insieme a Luis Sal.

Dopo gli ultimi risvolti, è arrivata la notizia: andranno in onda ancora le ultime tre puntate, dopo di che il progetto si fermerà.

I due conduttori, Fedez e Davide Marra, l’hanno comunicato senza fornire troppi dettagli sugli aspetti legali sulle quote della società:

“Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così. Non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”.

“Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta”, ha commentato Mr. Marra.

Fedez, da parte sua, ha ringraziato su Instagram il collega e parlato di “Scelta sofferta, visto il lavoro fatto negli ultimi mesi per risollevare e far evolvere il progetto”.

La sua posizione, nonostante tutto, rimane la stessa: “Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast”.

Perché Muschio Selvaggio si ferma

Ci sarebbe di mezzo la “clausola della roulette russa”, inserita nello statuto della Muschio Selvaggio S.r.l. che, in caso di stallo, fornisce a un socio la possibilità di comprare a un valore fissato le quote dell’altro. Qualora, però, quest’ultimo rifiuti è il primo a dover vendere le sue quote.

Fedez ha cercato di acquistare le quote di Sal, il quale ha rifiutato diventando a sua volta acquirente.

Per questo, il 23 febbraio, il tribunale ha accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Fedez dalla Muschio Selvaggio s.r.l..

In quei giorni, tuttavia, Fedez, ha rassicurato i fan dicendo che l’ordinanza aveva semplicemente nominato un custode per le sue quote, che “la causa che deciderà sul merito della vicenda” non era “ancora iniziata” e che avrebbe continuato a registrare il programma.

