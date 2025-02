Emis Killa pubblica il nuovo singolo Demoni (testo e significato)

Esce oggi su tutte le piattaforme Demoni, il nuovo singolo di Emis Killa che per l’occasione annuncia anche uno speciale live show per riunire tutti i suoi fan a chiusura dell’estate 2025: EM16, mercoledì 10 settembre, a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti.

Demoni, sarebbe stato il suo pezzo sanremese ed è stato scritto dallo stesso Emis e composto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che ne ha curato anche la produzione, racconta la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione. Non sempre l’amore salva dai propri demoni e spesso, dopo la storia di una notte, si torna a casa con le stesse inquietudini.

Testo

Siamo soli come il mare, come angeli nell’Ade

Come fossimo due strade che non si sono incrociate

Stiamo in giro a fare festa se i demoni in testa non ci fanno dormire

Ci vediamo, ma in segreto come i narcos di Cali

Non ci baciamo nel letto, ma nel retro dei locali

Tra chiamate che lascerai senza risposta pur di farti sentire

Sì, sembro pazzo, lo so

E forse a volte lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi mettеrò comodo

Sì, sono pazzo, lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me, ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so chе finirà così, c’est la vie

Fammi fuori, cosa ci vuole?

Stiamo qui, vis à vis, a dirci certe cose

Ma so che non esiste un piano

E sembriamo due randagi, litighiamo da ubriachi

Lo facciamo sui binari, tra i vagoni abbandonati

E mi fotti la testa, sei l’ecstasy e il mescal che non fanno dormire

Sul red carpet di vetri e il volume illegale

Ci scambiamo i bicchieri, ci leggiamo il labiale

Poi facciamo una scommessa e, se vinco, tu resta a festeggiare la fine

Sì, sembro pazzo, lo so

E forse a volte lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi metterò comodo

Sì, sono pazzo, lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me, ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà così, c’est la vie

Fammi fuori, cosa ci vuole?

Stiamo qui, vis à vis, a dirci certe cose

Ma so che non esiste un piano B

Andrò all’inferno, c’est la vie

Baci che sanno di fentanyl

Parole dette di getto che restano dentro

Come cento proiettili

Resta una sagoma a gesso per l’anima e poi

Torniamo a letto coi demoni

Quello che hai fatto stanotte non dirlo a nessuno

Salutiamoci al buio

E sarà come non fossimo mai stati qui

Tanto già so che finirà così

Non dirlo a nessuno

Torniamo a letto coi demoni

E sarà come non fossimo mai stati qui

Cosa ne pensate di Demoni di Emis Killa?