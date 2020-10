Oroscopo toro: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

TORO

Cara amica del toro, questa è decisamente la tua settimana! Hai tutte le stelle dalla tua parte ed è il momento giusto per prendere decisioni, anche importanti. Non avere paura delle conseguenze, sii felice di ciò che ti sta accadendo.

Amore: i primi giorni della settimana saranno un po’ lenti; ti stai guardando intorno e non vuoi commettere passi falsi. Amica del toro, non temere: è proprio il momento giusto per agire e te ne renderai conto fra giovedì e venerdì!

Scuola: studiare non è sicuramente una delle tue priorità, al momento. Ma non si può fare altrimenti, non è vero, amica del toro? Rilassa la mente per i mesi che verranno ma tieni bene a mente i tuoi obiettivi per il futuro, che necessitano di un’attenzione costante.

Amicizia: quando hai bisogno di loro le amiche ci sono sempre, ma attenzione a mantenere i contatti giusti, amica del toro. Non vi sono scusanti.

Frase della settimana:

Questa notte dormo sul divano

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Frase di Elettra Lamborghini, nata il 17 maggio 1994 e anche lei del segno del toro!