Oroscopo capricorno: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

CAPRICORNO

Amica del capricorno, le cose non potrebbero andare meglio di così! La settimana è per te, sfrutta al meglio queste giornate di positività e venerdì una bella notizia ti scalderà finalmente il cuore.

Amore: non hai di certo pensato che le cose sarebbero potute andare così, ma ormai non c’è molto che si possa fare. Il passato è passato e rimuginare su quello che è accaduto non è sicuramente producente. Che ne dici, invece, di concentrarti sul presente? Mercoledì e giovedì saranno giornate perfette per il tuo cuore. Pensaci, amica del capricorno!

Scuola: l’impegno e la costanza vengono sempre premiati, anche se non nell’immediato. Continua così, amica del capricorno, e vedrai che le cose miglioreranno da sole.

Frase della settimana:

You’re a nightmare on the dance floor

And you hate me, and I want more

You’re a total distraction

While I’m waiting for your reaction

Whah

The devil in my brain, whispering my name

I can hear it sayin’, “Ahh, ahh, ahh”

I can ease the pain, just a little taste, babe

And ya won’t let go of your hold on me

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

You kill my mind

capricorno

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

Kept me living from the last time

From a prison of a past life

On a mission just to feel like

When you kissed me for the last time

Frase di Louis Tomlinson, nato il 24 dicembre 1991 e anche lui del segno del capricorno!

nbsp;