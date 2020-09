Esce venerdì 25 settembre – in radio e in digitale – “Bella Storia”, il nuovo singolo di Fedez che segue la nuova fase musicale dell’artista. Una nuova fase intrapresa in questo 2020 così difficile, complicato ma che tante soddisfazioni sta dando a Federico Lucia. Da oggi, lunedì 21 settembre, è inoltre disponibile il presave su Spotify a questo link.





Ecco cosa ci possiamo aspettare da Bella storia di Fedez: il signfiicato della canzone

Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”, “Bella Storia”, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio.

Ecco come il rapper, tramite il suo ufficio stampa, ha voluto spiegare il signfiicato dietro al testo di questa sua nuova canzone:

Nel brano racconto la voglia di buttarrmi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta.

“Bella Storia” segue il successo di “Bimbi per strada”. Quest’ultima, hit estiva certificata disco di platino, dalla sua pubblicazione è rimasta stabile nella top 15 della classifica FIMI dei singoli più venduti e ad oggi conta oltre 29 milioni di stream su Spotify e oltre 10 milioni di views su Youtube. Nella primavera 2020, Fedez aveva sorpreso il pubblico con il suo atteso ritorno alla musica pubblicando i singoli “Le Feste di Pablo” di Cara, certificato disco di platino, “Problemi con tutti (Giuda)” e “Roses Remix” con Dargen D’Amico.

Fedez è senza ombra di dubbio uno degli artisti dell’anno, e questo non solo grazie alla musica. Il rapper è stato un vero e proprio baluardo di speranza per il San Raffaele di Milano nel periodo più buio della pandemia di Covid-19. Insieme alla moglie Chiara Ferragni Fedez è stato in grado di raccogliere fondi per costruire un intero nuovo reparto di terapia intensiva.