Oroscopo ariete: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

ARIETE

Non c’è mai stato un momento nella tua vita nel quale hai avuto più bisogno del contatto umano come questo, amica dell’ariete. Ammettere i propri limiti e i propri bisogni è il primo passo per superarli.

Amore: è un ottimo momento per fare dei programmi, soprattuto sentimentali. Continua ad insistere e vedrai che le cose andranno meglio nei prossimi giorni, soprattutto fra giovedì e venerdì. Amica dell’ariete, apri il tuo cuore una volta per tutte!

Amicizia: c’è un certo bisogno di dialogo e tu non riesci a comprendere quale sia la cosa giusta da fare per il tuo benessere personale. Che cosa ne pensi di prenderti qualche momento per riflettere e ripensarci durante il weekend?

Scuola: non hai mai avuto bisogno di nessuno per le tue esigenze, ma adesso senti che sia arrivato il momento di chiedere aiuto. Ciò è lecito, amica dell’ariete, non avere paura!

Frase della settimana

Tell me somethin’, girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

I’m falling

In all the good times I find myself

Longin’ for change

And in the bad times I fear myself

Tell me something, boy

Aren’t you tired tryin’ to fill that void?

Or do you need more?

Ain’t it hard keeping it so hardcore?



In all the good times I find myself

Longing for a change

And in the bad times I fear myself I’m off the deep end, watch as I dive in

I’ll never meet the ground

Crash through the surface, where they can’t hurt us

We’re far from the shallow now ariete In the shallow, shallow I’m fallingIn all the good times I find myselfLonging for a changeAnd in the bad times I fear myself

Frase di Lady Gaga , nata il 28 marzo 1986 e anche lei del segno dell’ariete!

COSA NE PENSI DEL TUO OROSCOPO DI QUESTA SETTIMANA, AMICA DELL’ ARIETE?