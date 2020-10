Oroscopo scorpione: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

SCORPIONE

Cara amica dello scorpione, cosa succede? Ultimamente le cose non sembrano girare per il meglio e tu ti fai prendere dal panico troppo facilmente. Non mollare, continua a lottare per ciò in cui credi e vedrai che le cose miglioreranno nei prossimi giorni.

Amore: anche se nei giorni scorsi dei discorsi specifici ti hanno fatto perdere fiducia, non mollare e continua ad insistere se è ciò che senti davvero. Mercoledì sarà il giorno perfetto per aprire il tuo cuore, amica dello scorpione.

Scuola: nonostante gli ultimi giorni non siano stati facili sotto tutti gli aspetti, hai comunque una grande potenzialità che non aspetta altro che essere scoperta e sfruttata al meglio. Hai tutte le carte in regola per fare ciò che sogni, amica dello scorpione.

Amicizia: i contatti sono in questi giorni davvero fondamentali. Non lasciare che certe situazioni si esauriscano in loro stesse, insisti e vedrai che la tua costanza ti sarà premiata verso la fine della settimana, amica dello scorpione.

Frase della settimana:

And we’ll never be royals (royals).

It don’t run in our blood,

That kind of lux just ain’t for us.

We crave a different kind of buzz.

Let me be your ruler (ruler),

You can call me queen Bee

And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule.

Let me live that fantasy.

My friends and I – we’ve cracked the code.

We count our dollars on the train to the party.

And everyone who knows us knows that we’re fine with this,

We didn’t come for money.

But every song’s like gold teeth, grey goose, trippin’ in the bathroom.

Blood stains, ball gowns, trashin’ the hotel room,

We don’t care, we’re driving Cadillacs in our dreams.

But everybody’s like crystal, Maybach, diamonds on your time piece.

Frase di Lorde, nata il 7 novembre 1996 e anche lei del segno dello scorpione!