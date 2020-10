Oroscopo leone: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

LEONE

Cara amica del leone, si prospetta per te una settimana impegnativa sul fronte amoroso. Sei insicura sul da farsi e aspetti solamente un segnale positivo che, però, sembra ancora non arrivare.

Amore: hai aspettato per lungo tempo che la situazione si sbloccasse e adesso sei stufa di attendere un segnale positivo. Mercoledì le stelle suggeriscono prudenza: la situazione si distenderà notevolmente durante il weekend, amica del leone. Cosa ne penserà al riguardo Shawn Mendes, nato l’8 agosto 1998?

Scuola: anche se il periodo non è dei migliori, questa settimana le preoccupazioni accumulate nei mesi passati cesseranno di assillarti. Hai ripreso fiducia nelle tue capacità e questo è il momento giusto per dimostrare a te stessa quanto vali, amica del leone!

Amicizia: il dialogo è fondamentale, particolarmente in situazioni equivoche e confuse che non permettono di stare sereni. Non essere troppo rigida con te stessa e neanche con gli altri, amica del leone.

Frase della settimana:

allora dimmi perché

ho una voglia assurda

di stare tra la gente e urlare come in curva

cantare acqua azzurra nudi in riva al mare

perdere un pò la testa

stare in strada a ballare

entrare in ogni festa leone

che poi si che ci importa

stiamo qui fino all’alba

con in tasca la felicità

ci baciamo tutti

Frase della canzone Una voglia assurda di J-Ax, nato il 5 agosto 1972 e anche lui nato sotto al segno del leone!

COSA NE PENSI DEL TUO OROSCOPO, AMICA DEL LEONE?