Ad ogni segno il suo Road Trip per il 2024

Con l’imminente arrivo del nuovo anno, gli appassionati di viaggi e, perché no, di oroscopo possono iniziare a programmare le prossime vacanze in base ai propri gusti e al proprio quadro astrale.

Proprio per questo motivo, gli esperti di Yescapa, la piattaforma leader di camper sharing in Europa, consigliano per il 2024 di lasciarsi guidare dagli astri, per trovare la destinazione perfetta per ogni segno zodiacale. Dodici on the road a bordo camper per tutti i gusti, in Italia e in Europa, che conquisteranno con la loro bellezza gli appassionati del mondo dell’astrologia ma non solo.

Ariete – Costa del Sol tra mare e sangria

Partendo dall’equinozio di primavera, simbolo di rinascita, lo zodiaco offre un segno dal forte temperamento: le persone dell’Ariete sono estremamente avventurose, coraggiose ed energiche. Per loro, Yescapa consiglia una fuga sulla Costa del Sol, in Andalusia, che offre una combinazione perfetta tra spiagge, cultura, gastronomia e divertimento. Un itinerario che inizia con una visita a Malaga, capitale della Costa del Sol, per proseguire verso Nerja, con le sue maestose caverne sotterranee, e infine Ronda, città famosa per il suo spettacolare ponte sul canyon.

Toro – La campagna emiliana in tutto relax

Amante della vita nella sua accezione più rilassata e tranquilla, il Toro è alla costante ricerca della bellezza, soprattutto per quanto riguarda i piaceri più semplici, come il buon cibo e la buona compagnia. Quale viaggio migliore per loro se non una fuga enogastronomica e a contatto con la natura in Emilia-Romagna? Yescapa suggerisce un itinerario lungo le campagne di questa incantevole regione. Partendo dai colli bolognesi è possibile fare tappa a Ravenna per visitare i suoi mosaici bizantini, fino ad arrivare alla pianura piacentina a suon di lambrusco, tortellini e gnocco fritto.

Gemelli – Un tuffo nella storia delle Fiandre

Il segno dei Gemelli, curioso e poliedrico, è sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Per questo, Yescapa consiglia una meta come la regione delle Fiandre, in Belgio: destinazione eclettica che permette di fare un viaggio nel tempo, visitandone il cuore medievale con una tappa nelle incantevoli Bruges e Gand. Partendo da qui sarà possibile poi proseguire il viaggio verso Anversa, con le sue architetture storiche e quelle contemporanee avveniristiche, per continuare un’ultima sosta verso la multiculturale Bruxelles.

Cancro – Cilento, per onorare la Magna Grecia

Profondi, sensibili e fortemente empatici, i Cancro trovano la propria forza nella famiglia e nei rapporti più stretti. Per loro, Yescapa propone una destinazione autentica e incantata come il Cilento, la cui bellezza ispirò nell’antichità poeti e cantori. Questo percorso parte dal sito archeologico di Paestum, antica città della Magna Grecia, per poi proseguire con una visita alla colonia greca di Elea e concludere con la Certosa di San Lorenzo a Padula, luoghi inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.

Leone – La grandiosa eleganza di Londra

I nati sotto il segno del Leone sono estremamente sicuri di sé e amanti di tutto ciò che emana grandezza e splendore. Per loro, Yescapa ha pensato a un viaggio in partenza dalla cosmopolita Londra, per immergersi nel suo fascino grandioso e regale. Dalla capitale inglese è possibile spostarsi poi in camper per visitare Oxford o Cambridge, ammirare le Seven Sisters, suggestive scogliere sulla Manica, e far tappa infine sulla costa a Brighton.

Vergine – I maestosi scenari delle Dolomiti

Spesso descritti come perfezionisti, i Vergine sono veri amanti delle regole. A loro Yescapa propone le Dolomiti, che grazie alle loro vette imponenti, laghi cristallini e scenari mozzafiato daranno pace ai nati sotto questo segno. Partendo da Bolzano, si prosegue verso Cortina e le Tre Cime di Lavaredo, dove è possibile fare escursioni o semplicemente ammirare il paesaggio. Si conclude poi in Val Badia, una delle valli più pittoresche delle Dolomiti grazie ai suoi paesi come Corvara, Colfosco e La Villa.

Bilancia – Île-de-France, un concentrato di bellezza

Amanti dell’arte e della poesia, i nati sotto il segno della Bilancia hanno un senso estetico eccezionale tale da spingerli a ricercare il bello e l’equilibrio anche nella vita di tutti i giorni. Il loro on the road li porta nell’Île-de-France, per un viaggio che abbraccia la bellezza di una delle capitali più romantiche del mondo facendoli sentire protagonisti di un’opera d’arte. Si parte quindi da Parigi, per esplorare i luoghi simbolo della città come la Tour Eiffel, il Louvre, Notre-Dame e gli Champs Élysées, facendo poi tappa a Versailles per visitare la maestosa Reggia e i suoi giardini reali.

Scorpione – Il misterioso fascino della Foresta Nera

I nati sotto il segno dello Scorpione sono spesso associati al fascino magnetico e all’alone di mistero che li caratterizza. Per loro, Yescapa consiglia un viaggio nell’area della Foresta Nera tedesca, nel sud ovest del paese. Le sue strade si estendono a cavallo di diverse regioni della Germania, con un territorio montuoso ricco di foreste di conifere scure attraversate da numerosi sentieri ideali per il trekking. Da non perdere nella regione del Baden-Württemberg il Castello di Hohenbaden, le cascate di Triberg, le più alte della Germania, e le tipiche case a graticcio del vicino paese di Schiltach.

Sagittario – Basilicata all’insegna dell’avventura

Il segno del Sagittario è quello che nello Zodiaco è più incline all’esplorazione e alla scoperta, oltre ad avere un carattere espansivo e ottimista. L’itinerario in camper che fa per loro si sviluppa sulle rotte meno battute alla scoperta della Basilicata, regione bagnata da due mari, in grado di regalare emozioni alla vista e al palato. Si parte da Senise, dove non si possono non assaggiare i tipici peperoni cruschi, per proseguire verso la fiabesca Matera, e Craco, città fantasma disabitata dalla fine del ‘900.

Capricorno – Piemonte, alla scoperta dell’eredità enogastronomica

Determinati e ambiziosi, noti per la forte tempra, i Capricorno sono anche molto riflessivi ed amanti dell’eleganza. Il viaggio itinerante adatto a loro si snoda lungo le strade del Piemonte, regione caratterizzata da una ricca storia e da una forte tradizione vinicola. Il percorso è ampio e variegato: si può partire dalle nobili strade torinesi per proseguire verso le Langhe e il Roero, famose per i loro vigneti e per i loro paesaggi mozzafiato. Tappe immancabili per una sosta enogastronomica sono Alba e Bra, dove assaggiare tartufi e un buon calice di Barolo o Barbaresco.

Acquario – Azzorre dall’animo indomito

Voglia di libertà e di avventura, invece, sono due dei tratti più tipici degli Acquario. Per questo, Yescapa per loro ha pensato alle Azzorre, maestose isole vulcaniche nell’oceano Atlantico. Esplorare questo paesaggio in camper è un’esperienza unica che permette di ammirare la natura incontaminata on the road. Partendo da Ponta Delgada, capitale dell’isola di São Miguel, è possibile visitare il centro storico, il porto e il mercato locale; si può poi proseguire verso la Laguna delle Sette Città, una formazione lagunare nata da due laghi gemelli, e il punto panoramico mozzafiato del Miradouro da Boca do Inferno.

Pesci – Sicilia barocca e sfarzosa

Infine, per i Pesci, Yescapa ha pensato alla Sicilia proponendo l’itinerario alla scoperta della sua ricca eredità barocca. Partendo da Catania, con una visita immancabile alla Cattedrale di Sant’Agata e una sosta con panelle e arancini, si prosegue in camper verso Siracusa, un luogo ricco di storia dove si potrà ammirare il Duomo, l’Isola di Ortigia e l’Anfiteatro Romano. Il percorso prosegue poi verso Modica, famosa per il suo cioccolato e per le sue chiese barocche, e si conclude a Noto, gemma di questo movimento artistico da ammirare tra le vie del centro e all’Eremo di San Corrado.