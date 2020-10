Oroscopo cancro: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

Cancro

Cara amica del cancro, non è sempre oro ciò che luccica. Lo hai scoperto con il tempo, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per accettare la nuova situazione nella quale ti sei ritrovata tuo malgrado.

Amore: hai aperto il tuo cuore diverse volte, forse in maniera un po’ troppo affrettata. Adesso, inevitabilmente devi affrontare questo nuovo dolore che ti porti dentro da un po’ di tempo. Attenzione amica del cancro, la prossima volta a fidarti prima di conoscere bene! Cosa ne penserà al riguardo Camila Mendes di Riverdale, nata il 29 giugno 1994?

Scuola: il periodo non è dei migliori, è vero. Sei sempre costante nello studio ma ultimamente non riesci proprio ad ingranare; saranno i problemi di cuore? La testa fra le nuvole? Comunque sia, cerca di ritrovare la rotta e non farti distrarre!

Amicizia: i dubbi e le insicurezze personali non dovrebbero in alcun modo intaccare le relazioni di amicizia. Non è sano, né maturo, caricare i propri amici di aspettative e ansie che non dovrebbero appartenere al vostro rapporto. Pensaci, amica del cancro.

Frase della settimana

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

Set fires to my forest

And you let it burn

Sang off-key in my chorus

‘Cause it wasn’t yours

I saw the signs and I ignored it

Rose-colored glasses all distorted

Set fire to my purpose

And I let it burn

You got off on the hurtin’

When it wasn’t yours, yeah

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me, yeah.

Frase della canzone Lose You To Love Me di Selena Gomez, nata il 22 luglio 1992 (cancro)!