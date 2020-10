Oroscopo bilancia: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

Oroscopo Bilancia

Cara amica della bilancia, l’ansia e la frustrazione dell’ultimo periodo si stanno riversando sulla tua vita sentimentale e scolastica. Verso la fine della settimana una buona notizia, però, risolleverà il tuo umore e ti farà vedere le cose in una diversa prospettiva!

Amore: Mezze verità e silenziose bugie hanno rovinato questi ultimi giorni. Scoprire cose che non ti saresti mai aspettata di sentire ti hanno scombussolata completamente. Aspetta qualche giorno per prendere una decisione, bilancina: la nonna dice che non si dovrebbe mai decidere quando si è troppo felici o troppo arrabbiati!

Scuola: Le cose iniziano a complicarsi anche a scuola. Hai la mente completamente assorbita da altre situazioni e lo studio non rientra al momento nelle tue priorità. Non avere timore: capita a tutti di avere qualche momento di tentennamento ma vedrai che passerà nei prossimi giorni, amica della bilancia.

Amicizia: Menomale che ci sono gli amici, amica della bilancia! Basta una telefonata, un messaggio inviato al momento giusto per risollevare il tuo umore nero come la pece!

Frase della settimana:

penso spesso all’inizio di tutto

questo penso spesso all’inizio di tutto

questo penso spesso alla fine di tutto

ma tu puoi darmi di più

baciarci dopo aver litigato

farfalle sopra un campo minato bilancia

il tuo sguardo mi uccide

mi ricordi lo stato

sei la cosa giusta ma per l’uomo sbagliato

noi che proviamo a fuggire da qua

sembrava un film ma era pubblicità

amami sottovoce

se non ti rubano idea

potremmo toglierci tutt0 come i figli dei fiori

e fare l’arcobaleno con i colori dei soldi

sc0pare nel letto dei tuoi genitori

fare più scena del crimine

e invece restiamo freddi

due stanze, due letti

ti asciughi i capelli

io fumo confetti

mi prende la mano

ci mette più curry

e ci viene da ridere

penso spesso all’inizio di tutto

questo penso spesso….

Frase della canzone Bella Storia di Fedez, nato il 15 ottobre 1989!

Visualizza questo post su Instagram Katy Ferry Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 6 Ott 2020 alle ore 8:09 PDT