Oroscopo acquario: settimana dal 12 al 18 ottobre 2020

ACQUARIO

Cara amica dell’acquario, questa settimana sarà decisamente quella giusta per te! Cerca di sfruttare ogni giornata al meglio e goditi tutti i momenti belli che ti si presenteranno davanti.

Amore: anche se in passato hai sofferto tanto, non c’è da avere paura su quello che il futuro ti può offrire. Apri il tuo cuore, amica dell’acquario, segui i suoi movimenti e vedrai che ti guideranno verso la felicità.

Scuola: hai la testa fra le nuvole e ciò si ripercuote sul tuo profitto scolastico, ma sarà una situazione che andrà a migliorare verso la fine della settimana, specialmente nella giornata di venerdì. Nel frattempo, amica dell’acquario, porta pazienza e non sbuffare troppo sui libri!

Amicizia: non c’è niente di meglio di una bella chiacchierata con la propria migliore amica, specialmente dopo un lungo periodo di silenzio causato da forze esterne. Goditi la vostra amicizia e cerca di controllare la tua gelosia, che a volte può fare davvero dei danni, amica dell’acquario!

Frase della settimana:

Tastes like strawberries

On a summer evenin’

And it sounds just like a song

I want more berries acquario

And that summer feelin’

It’s so wonderful and warm

Breathe me in, breathe me out

I don’t know if I could ever go without

I’m just thinking out loud

I don’t know if I could ever go without

Watermelon sugar high

Strawberries on a summer evenin’

Baby, you’re the end of June

I want your belly

And that summer feelin’

Getting washed away in you

Breathe me in, breathe me out

I don’t know if I could ever go without

Frase della canzone Watermelon Sugar di Harry Styles, nato il 1 febbraio 1994!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles in data: 18 Mag 2020 alle ore 9:00 PDT

COSA NE PENSI DEL TUO OROSCOPO, AMICA DELL’ ACQUARIO?